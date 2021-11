‘चीनी मीडिया द्वारा प्रसारित तस्वीरों को शेयर कर असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा- अगर ये सच है तो जवाब देने के लिए बहुत कुछ, बोले- PM का स्वैग सिर्फ देश की जनता के लिए

लद्दाख में चीन की घुसपैठ को भारत सरकार सिरे से नकार रही है। पीएम मोदी खुद कह चुके हैं कि ना तो कोई घुसा है…। लेकिन उनके इस बयान पर विरोधियों के साथ अपने ही सांसद भी सवाल उठा रहे हैं। बीते दिन राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीनी कब्जे की बात कहकर अफगानिस्तान पर हो रही कांफ्रेंस के लिए सरकार को लताड़ लगाई थी तो आज ओवैसी ने कुछ तस्वीरें पोस्ट करके सरकार पर तीखा कटाक्ष किया है।

चीनी मीडिया द्वारा प्रसारित तस्वीरों को शेयर कर असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा- अगर ये सच है तो जवाब देने के लिए बहुत कुछ। उनका कहना है कि PM का स्वैग सिर्फ देश की जनता के लिए है। लद्दाख के शहीदों के बलिदान का सम्मान करने की बजाए मोदी ने चीन के दावे पर ही मुहर लगा दी। कब्जा की गई जमीन को फिर से रिकवर करने की बजाए सरकार चीन की भाषा बोल रही है। मोदी ने अभी तक एक बार भी चीन का नाम तक नहीं लिया। ओवैसी ने मोदी को कमजोर पीएम बताया।

उधर, सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग तरह से अपनी बातों को रखा। जियाउद्दीन ने लिखा- मोदी खुद चीन का एजेंट है। जो चीन को बचा रहा है। ना कोई घुसा है। क्या मोदी कभी लाल आंख दिखाएंगे चीन को..? जाकिर हुसैन ने लिखा- देखते है चाईना को झूला झूलाने कब दावत देता है बादलो के आरपार देखने वाला डिजाइनर। चाईना पर शब्दो की दूरबीन स्ट्राइक कब होती है। अब्दुल रशीद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री कमजोर हैं, वह तो बात अलग है पर जिस तरह हमारे देश की ज्यादातर आबादी जनता की मूर्ख बन चुकी है, अंधभक्त बन चुकी है। मरदार बन चुकी है। वह सबसे ज्यादा खतरनाक है। मरदार जनता को दिखाई सब दे रहा है मगर बोलने की हिम्मत और ताकत नहीं।

If these pics are true @PMOIndia has a lot to answer. Instead of honouring sacrifices of our soldiers in Ladakh, Modi upheld China’s claim (na koi ghusa hai..). All his swagger is for domestic audience. Forget recovering occupied land, he hasn’t even uttered China’s name. Weak PM https://t.co/zZWFYbR6pG

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) November 7, 2021