पश्चिम बंगाल बीजेपी की विधायक पापिया अधिकारी के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र टॉलीगंज में एक काली पूजा समारोह में कहा कि पटाखे जलाने से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने कहा, “हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पटाखे जलाएंगे। पटाखों के बिना काली पूजा कैसे पूरी हो सकती है? हम जरूर पटाखे जलाएंगे। हालांकि हम पुलिस के दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।”

सोशल मीडिया पर जब उनके बयान को लेकर विवाद खड़ा हुआ तो पापिया अधिकारी ने सफाई भी दी। उन्होंने रविवार को कहा, “मेरा मतलब यह था कि पटाखों का धुआं हवा में मौजूद रोगाणुओं (पैथोजेन्स) को नष्ट कर देता है।”

अपने बयान को लेकर खड़े हुए विवाद के लिए उन्होंने वामपंथी दलों को दोषी करार दिया। पापिया अधिकारी ने कहा कि यह CPM की करतूत है, क्योंकि यह बात पापिया अधिकारी ने कही है, इसलिए उन्हें विवाद खड़ा करना ही था।