यूपी के बुलंदशहर जिले के लोगों ने शुक्रवार को अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। यहां के मुस्लिम समाज के लोगों ने शुक्रवार को एक जुलूस निकालकर प्रशासन को 6 लाख 27 हजार 507 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा। कहा कि पिछले दिनों हिंसा में जो भी नुकसान हुआ है, उसके बदले में यह धनराशि दी जा रही है। उन्होंने जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार को एक पत्र देकर हिंसा के लिए खेद जताया और वादा किया कि भविष्य में दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। देश के अलग- अलग हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन की तरह यूपी में भी काफी आंदोलन हुआ था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और आगजनी करने वालों से ही नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया था। हालांकि पिछले हफ्ते यूपी के कई जिलों में हुए बवाल और हिंसा के बाद इस बार शुक्रवार को शांति रही।

शांति बनाए रखने के लिए जताया आभार : मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस और प्रशासन को गुलाब के फूल भी दिया और शांति बनाए रखने के लिए आभार जताया। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने पीटीआई—भाषा से कहा कि पूरे प्रदेश में शांति रही। बताया कि प्रदेश के किसी भी हिस्से से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। राज्य में भारी सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। संवेदनशील इलाकों में केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल के जवान तैनात किए गए हैं।

People in Bulandshahar of UP protested against #CAA in unique way. Took out march, before dispersing, presented draft of Rs 627507, for the damages for last Friday protest, also gave undertaking of not to indulge in damaging public property DM Ravinder Kumar received the draft. pic.twitter.com/tA4uFYrcMu

