Bulandshahr Sadhus Murder: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सोमवार की रात एक मंदिर परिसर में दो साधुओं की हत्या कर दी गई। इस मुद्दे को लेकर पत्रकार तवलीन सिंह ने सवाल उठाए तो ट्रोलर्स ने उनकी पत्रकारिता पर ही सवाल खड़ा कर दिया।

दरअसल, तवलीन सिंह ने ट्वीट करते हुए सवाल किया था कि बुलंदशहर में दो साधुओं की हत्या पर सिर्फ फुसफुस ही क्यों हो रही है। कहां गए वो लोग जब पालघर में दो साधुओं की हत्या हुई थी तो टीवी से लेकर सोशल मीडिया पर जमकर शोर किया था।

Can anyone explain why there has been so little fuss over the killing of two sadhus in Bulundshahr? Where are those who made such a noise on TV and social media when two sadhus were killed in Palghar?

