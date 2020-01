दिल्ली के भजनपुरा इलाके के गोकलपुरी में एक निर्माणाधीन इमारत शनिवार को ढह गई। इस इमारत के अंदर एक कोचिंग सेंटर भी चलता था। इसमें कई बच्चों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर सात दमकल गाड़ियां पहुंची हैं। पुलिस घटनास्थल पर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत कार्य में जुटी है।

25 January 2020

Roof of an under construction coaching centre collapsed in Gokalpuri area of Delhi . Eleven students trapped in debris. pic.twitter.com/Ih0VmJcdjt

Delhi: An under construction building in Bhajanpura area collapsed today; a coaching centre was being run in the building. Some students are feared trapped. Seven fire units have been sent to the site.

