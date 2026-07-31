महाराष्ट्र के भिवंडी में एक चार मंजिला इमारत के ढहने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार को भिवंडी में बालाजी नगर क्षेत्र स्थित कोहिनूर बिल्डिंग का एक हिस्सा गुरुवार रात 11 बजकर 20 मिनट पर ढह गया। नगर निकाय अधिकारियों ने इस इमारत को ‘खतरनाक’ घोषित किया था और परिसर में मरम्मत का काम चल रहा था। इस हादसे में जीवित बचे लोगों ने आपबीती बताते हुए कहा कि भागने के लिए सीढ़ियों पर भी मलबा इकट्ठा हो गया था।

कोहिनूर इमारत के कई निवासियों को पहले से ही आभास हो गया था कि कोई आपदा आने वाली है। कुछ लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे जबकि अन्य ने अपना सामान पैक करना शुरू ही किया था कि चार मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढह गया । बचे हुए लोगों ने बताया कि उन्होंने भागने के लिए चीख-पुकार सुनी पर मलबे से सीढ़ियों को ब्लॉक देखकर अपने परिवारों को बचाने के लिए खिड़कियों से छलांग लगाई और जान बचाकर भाग निकले।

मरम्मत कार्यों के कारण इमारत हिलने लगी थी

अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद संगीता प्रजापति (36) सोने की तैयारी कर रही थीं तभी उन्होंने जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी। इससे पहले कि वह बाहर निकल पाती, इमारत हिलने लगी। संगीता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “सब कुछ हिलने लगा। हमें पता चला कि चल रहे मरम्मत कार्यों के कारण इमारत हिलने लगी थी। जैसे ही मैं बाहर भागी, अचानक अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई।” जब प्रजापति को होश आया तो उन्होंने पाया कि उनके पति और पड़ोसियों ने उन्हें बचा लिया था और भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल ले गए थे। उनके पति और चार बच्चे तो सुरक्षित बच गए लेकिन संगीता के हाथ में मामूली चोटें आईं।

बिल्डिंग की सीढ़ियां भी मलबे से ब्लॉक हो गयी थीं

हादसे में घायल हुए अन्य दो लोग दीपक यादव (25) और अभय यादव (26) हैं। दीपक और उसके मामा अभय ने बताया कि वे भागने के लिए पहली मंजिल से कूद गए थे और इस दौरान उन्हें चोटें आईं। यादव परिवार के 6 सदस्यों ने उसी रात इमारत खाली करने का फैसला कर लिया था। दीपक यादव ने बताया, “मैं घर लौटा और खाना खाया। हमने उसी रात इमारत खाली करने का फैसला किया था क्योंकि बगल वाले हिस्से का कुछ भाग हिलने लगा था। जब हम अपना सामान पैक कर रहे थे तभी एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। जब हमने बाहर देखा तो इमारत का दूसरा भाग पूरी तरह से ढह चुका था।”

दीपक और अभय ने सीढ़ियों से भागने की कोशिश की लेकिन पाया कि वे मलबे के नीचे दबी हुई थीं। दीपक ने बताया कि तब हमने पहली मंजिल की खिड़की से कूदकर भागने और मदद पाने का फैसला किया। दोनों के पैरों में चोटें आई हैं।

‘मुझे अपनी मां की चीखें सुनाई देती रहीं’

इमारत के नीचे वाली चॉल में रहने वाले पीयूष जायसवाल ने रात करीब 11.20 बजे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनने का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “उस आवाज से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मैं भागने लगा लेकिन मुझे अपनी मां की चीखें सुनाई देती रहीं। चारों तरफ धुआं और धूल थी इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सौभाग्य से, मेरी मां ने मुझे देख लिया और हम बच निकले।”

इमारत के दूसरे हिस्से की चौथी मंजिल पर रहने वाले मजदूर कृष्णा निसाद ने कहा कि इमारत के धंसने को देखने के बाद निवासियों ने पहले ही वहां से निकलने की योजना बना ली थी। उन्होंने कहा, “ इमारत पहले से ही धंसने लगी थी इसलिए मरम्मत का काम चल रहा था। हमारी योजना रात के खाने के तुरंत बाद इमारत से निकलने की थी लेकिन इससे पहले कि हम बाहर निकल पाते, इमारत ढह गई। हम ईश्वर की कृपा से बच निकले।” हालांकि इमारत का कुछ हिस्सा अभी भी बचा है लेकिन उसमें रहने वालों को विस्थापित कर दिया गया है।

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भिवंडी में चार मंजिला इमारत गिरने की घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि लोगों की जान बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि C1 कैटेगरी की जर्जर और खतरनाक इमारतों को खाली कराने के लिए प्रशासन को अधिक प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग भी किया जा सकता है।खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें