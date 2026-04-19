संसद का बजट सत्र 28 जनवरी को शुरू हुआ था। ये सत्र काफी हंगामेदार रहा, लेकिन इसके बावजूद इसमें खूब काम हुआ। हालांकि बजट सत्र के बाद महिला आरक्षण पर विचार करने के लिए तीन दिन के विशेष सत्र के आखिरी दिन कोई काम नहीं हुआ और शनिवार सुबह लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र में 2026-27 के लिए यूनियन बजट और अलग-अलग मंत्रालयों के लिए ग्रांट और सप्लीमेंट्री ग्रांट की मांगें पास हुईं।

बजट सत्र में पास हुए ये खास कानून

बजट सत्र में कुछ खास कानून भी पास हुए, जिनमें जन विश्वास (अमेंडमेंट ऑफ़ प्रोविज़न्स) बिल, 2026, ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स) अमेंडमेंट बिल, 2026, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज़ (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) बिल, 2026 और आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइज़ेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026 शामिल हैं। विपक्ष के कड़े विरोध के बाद सरकार ने सत्र के दौरान फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026 पर चर्चा नहीं की। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में 93% काम हुआ, जबकि राज्यसभा में 110% काम हुआ।

विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार को हटाने का दिया था नोटिस

इस सत्र में मोदी सरकार में कई काम पहली बार हुए। विपक्ष ने पहली बार CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने का नोटिस दिया, जिसे स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन सी पी राधाकृष्णन ने खारिज कर दिया। विपक्ष के विरोध के बीच पीएम नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब नहीं दे सके। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस बहस के बाद वॉयस वोट से खारिज हो गया।

राहुल के बयान पर हुआ हंगामा

बजट सत्र के पहले हिस्से में परेशानी तब शुरू हुई जब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को एक पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड किताब के कुछ हिस्से बताने की इजाज़त नहीं दी गई, जिससे हंगामा हो गया। इसके कारण आठ विपक्षी सांसदों (कांग्रेस के सात और CPI(M का एक) को बाकी सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि सत्र के दूसरे हिस्से में सस्पेंशन वापस ले लिए गए।

शनिवार को स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा ने पेश किए गए 12 बिलों में से 9 पास करके 75% सक्सेस रेट हासिल किया है और 151 घंटे और 42 मिनट में 31 बैठकें हुईं। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, “16 और 17 अप्रैल को, संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026, और डिलिमिटेशन बिल, 2026 पर 21 घंटे 27 मिनट से ज़्यादा चर्चा हुई, जिसमें 131 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। यह संविधान संशोधन बिल सदन से पास नहीं हुआ।”

काफी टाइम हुआ बर्बाद

लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी डेटा के अनुसार, “रुकावटों/ज़बरदस्ती स्थगन के कारण 53 घंटे और चार मिनट बर्बाद हुआ था।” उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि सत्र के दौरान राज्यसभा ने 157 घंटे और 40 मिनट तक काम किया। उन्होंने बताया कि स्पेशल सिटिंग के दौरान, हरिवंश को तीसरे टर्म के लिए डिप्टी चेयरमैन चुना गया। उन्होंने कहा कि 117 सवाल उठाए गए, ज़ीरो-आवर में 446 सबमिशन और 207 स्पेशल मेंशन किए गए।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। इसमें उन्होंने शुक्रवार को लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान के 131वें संशोधन के पारित न होने के मुद्दे पर जनता को संदेश दिया। पढ़ें पूरी खबर