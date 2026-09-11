बसपा सुप्रीमो मायावती ने शर्त रखी थी कि अगर अशोक सिद्धार्थ राजनीति से संन्यास ले लेंगे तो वह आकाश आनंद की बसपा में फिर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर वापसी करा देंगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से संन्यास तो ले लिया लेकिन मायावती ने इसके बाद आकाश आनंद को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मायावती ने दावा किया कि अशोक सिद्धार्थ अपने पद को बचाने के लिए रातभर तरह-तरह के हथकंडे अपनाते रहे।

मायावती ने कहा कि जिस दिन बीएसपी ने अशोक सिद्धार्थ को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दी थी, उस दिन इनके उपर काफी दबाव पड़ने के बावजूद भी इन्होने अपने संन्यास लेने की घोषणा तब तत्काल नहीं की थी। मायावती ने दावा किया कि उस दिन अशोक पूरी रात इसे रुकवाने के लिए किस्म-किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते रहे, जिसमें कामयाबी नहीं मिलने पर फिर मजबूरी में अगले दिन यह सोच कर लगभग प्रातः 6ः30 बजे अपने संन्यास की काफी किन्तु-परन्तु वाली घोषणा करनी पड़ी है।

सही समय आने पर बताया जाएगा- मायावती

मायावती ने कहा कि अशोक सिद्धार्थ को डर था कि कहीं ज्यादा देरी होने पर और भी बड़ा नुकसान ना हो जाए। मायावती ने कहा कि सही समय आने पर पार्टी के लोगों को और भी बहुत कुछ जरूर बताया जायेगा।

कांग्रेस-सपा पर मायावती ने साधा निशाना

मायावती ने कांग्रेस-सपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने लिखा, “अन्य पार्टियों की तरह बीएसपी के जो भी लोग पार्टी में अनुशासनहीनता आदि के कारण समय-समय पर निष्कासित कर दिये जाते हैं तो वे अधिकतर इन्हीं सब कारणों से अब तक कई पार्टी बदल चुके हैं, जो किसी से छिपा नहीं है। इसी से ही अंदाजा लगा लेना चाहिए कि ये लोग पूरे स्वार्थी व अवसरवादी हैं और वे किसी भी पार्टी के हित में नहीं हो सकते हैं। जिनको पार्टी से निकाल दिया जाता है तो उनमें से कुछ लोग दूसरी पार्टियों के हाथों में खेलकर छोटी-छोटी पार्टियां व संगठन आदि भी बना लेते हैं, जिनसे ’बहुजन समाज’ का सामूहिक हित नहीं हो सकता है।”

मायावती ने आगे कहा, “ऐसी पार्टियां बिना किसी गठबन्धन के भी चुनाव नहीं लड़ सकती हैं तथा किसी भी पार्टी की सरकार बनने पर सरकार में शामिल हुए बिना भी नहीं रह सकती हैं, जो पार्टी से निकाले हुये लोगों को अक्सर अपनी पार्टी में लेने की बात करते हैं या उन्हें पार्टी बनाने की भी सलाह देते हैं, तो वे पहले अपने गिरेबान में भी झांककर जरूर देख लें। कांग्रेस पार्टी, जिन निकाले हुये लोगों को अपनी पार्टी में लेने की बात कर रही है, तो ऐसी पार्टी में जो डूबते जहाज की तरह है, उसमें भला कौन शामिल होकर अपने भविष्य को अंधकार में डालेगा, जबकि ख़ासकर इस पार्टी से दूरी बनाने के लिये बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने जीते-जी बहुजन समाज के लोगों को अगाह (चेताया) भी किया था। इसलिये यह सब वर्तमान हालात में पार्टी व मूवमेन्ट के हित में बीएसपी के लोगों को जानना व समझना भी बहुत जरूरी है तो यह उचित होगा।”