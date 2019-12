उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया और बीएसपी नेता के हत्यारोपी को गोलियों से भून डाला। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बदमाश कोर्ट रूम में घुसे और उन्होंने दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। इसके बाद आरोपियों ने करीब 20 से 25 राउंड गोलियां चलाईं। इस दौरान जज ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद पुलिस ने कोर्ट परिसर को पूरी तरह सील कर दिया है।

यह है पूरा मामला: जानकारी के मुताबिक, बीएसपी नेता व प्रॉपर्टी डीलर हाजी अहसान व उनके भांजे शादाब को नजीबाबाद में गोलियों से भून दिया गया था। इस वारदात को अंजाम देने का आरोप नजीबाबाद के गांव उब्बनवाला निवासी शूटर इकरार, नगीना देहात के गांव टांडा माईदास निवासी अफजाल, गांव कनकपुर निवासी दानिश उर्फ सोनू, नजीबाबाद के मुहल्ला पठानपुरा जाफ्तागंज निवासी आसिफ, गांव पाना हीमपुर निवासी असलम व गांव अलावलपुर निवासी इरशाद पर था। इस गैंग का सरगना शाहनवाज था, जिसके साथ शूटर अब्दुल जब्बार भी शामिल था। पुलिस ने शाहनवाज, अब्दुल जब्बार व दानिश को गिरफ्तार कर लिया था।

Bijnor: Four unidentified miscreants fired bullets at two persons in district court room today. The two are accused in a murder case & had appeared for hearing in the case. The four unidentified miscreants surrendered before the court after the incident. pic.twitter.com/lV51azOOzd

