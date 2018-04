शराब पिलाकर हिंसा भड़काने में बसपा नेता गिरफ्तार, 10 हजार रुपये का इनामी बीजेपी नेता भी पकड़ा गया

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के जिला अध्यक्ष कमल गौतम को हाल ही में एससी/एसटी एक्ट में बदलाव के विरोध में हुए भारत बंद के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कमल गौतम ने पार्टी कार्यकर्ताओं को शराब मुहैया कराई और उनमें से हजारों नशे में घुत लोगों को जबरन दुकानें बंद कराने और हंगामा करने के लिए उकसाया। वहीं ऐसे ही एक और मामले में मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेका गिरिराज जाटव को भिंड में हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले जाटव की तलाश में लगी पुलिस ने उनके बारे में सूचना मुहैया कराने के लिए 10 हजार रुपये का इनाम भी रखा था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी/एसटी एक्ट में बदलाव के विरोध में दलित संगठनों ने बीते सोमवार (2 अप्रैल) को भारत बंद का आह्वान किया था। भारत बंद के कई राज्यों से हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं, लेकिन मध्य प्रदेश में हिंसा की घटनाओं में आठ लोगों के मारे जाने की खबरें आई थीं।

Muzaffarnagar: BSP district president Kamal Gautam arrested on charges of inciting violence during #BharatBandh protest. SSP says,'As per proof, he provided liquor to party workers & thousands of them,in an inebriated condition,were incited to forcefully shut shops,create ruckus' pic.twitter.com/WlpNtF46Jp

