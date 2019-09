Happy Birthday PM Modi: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी (17 सितंबर 2019) को जन्मदिन है। पीएम मोदी आज 69 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर राजनीतिक हस्तियों ने उनको सोशल मीडिया और उनसे मिलकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। इसी कड़ी बसपा सुप्रीमो मायवती ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को परे रखकर कई हस्तियों ने बधाई दी।

मायावती के बधाई देने पर सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स ने मायावती को ट्रोल कर दिया। ट्विटर यूजर्स ने मायावती के ट्वीट पर उनसे कई सवाल पूछे। मायावती ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा है,प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को उनके 69वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं तथा उनके दीर्घायु होने की कुदरत से प्रार्थना।

मायावती के इस ट्वीट पर एक यूजर ने सवाल करते हुए लिखा है, कुदरत से प्रार्थना ? ईश्वर में कोई कठिनाई है क्या? एक अन्य यूजर ने भी इसी से मिलता जुलता सवाल पूछा है।

Wo dirghayu ho gaya to tum to UP me 2049 tak CM hi nahin ban paogi

— चौकीदारों के ठेकेदार (@batolebaazPart1) September 17, 2019