बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने देश की राजनीति में निजी बयानबाजी, आपसी कटुता और आरोप-प्रत्यारोप के मौजूदा स्तर को लेकर चिंता जताई है। मायावती ने मंगलवार को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय राजनीति में आपसी अविश्वास, द्वेष, कटूता, आरोप-प्रत्यारोप आदि का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि नेता अब व्यक्तिगत स्तर पर बयानबाजी करने लगे हैं।

मायावती की सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, नेताओं के बीच व्यक्तिगत स्तर की बयानबाजी बेलगाम होकर असंसदीय, अमर्यादित, अपमानजनक, संकीर्ण व जातिवाद से ग्रसित हो चुकी है। मायावती ने कहा कि नेताओं का हिंसक बयानबाजी तक पहुंच जाना अति-दुखद तथा देश की गरिमा व मान-मर्यादा आदि के लिये भी अति-चिन्तनीय है।

खड़गे को लेकर माना जा रहा है मायावती का बयान

मायावती का यह बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी के पिता को लेकर दिए गए बयान की ओर संकेत करता है। हालांकि उन्होंने अपनी पोस्ट में किसी भी राजनीतिक दल या फिर नेता का नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने अपनी इस पोस्ट के जरिए कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों की ओर इशारा किया है कि सियासी बयानबाजी में व्यक्तिगत हो जाना भारतीय राजनीति के लिए चिंता की बात है।

‘शीर्ष स्तर पर बैठे लोगों में भी सम्मान नहीं बचा’

मायावती ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा है, “शीर्ष स्तर पर बैठे लोगों के लिए एक-दूसरे के लिए अगर समुचित सम्मान नहीं तो आपत्तिजनक एवं विषैली राजनीति को अवश्य ही किसी भी प्रकार से बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। वरना खासकर बढ़ती संकीर्ण व गरीब-विरोधी स्वार्थी राजनीति के प्रचलन के कारण लोगों का भरोसा यहां की राजनीतिक व्यवस्था पर कमजोर पड़ जाएगा जो जनहित के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।”

‘अशोभनीय टिप्पणियों और बयानबाजी की होड़ से बचें’

मायावती ने आगे कहा है कि जनता चाहती है राजनीतिक दल गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसी गंभीर समस्याओं के समाधान पर ध्यान दें। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और नेताओं से अपील की कि वे अशोभनीय टिप्पणियों और बयानबाजी की होड़ से बचें, ताकि देश का राजनीतिक माहौल और अधिक कटु न हो।

मायावती ने आगे कहा कि सभी पार्टियों व उनके नेताओं के बीच अशोभनीय टीका-टिप्पणी व बयानबाजी का बढ़ता हुई होड़ देश में राजनीतिक माहौल को और भी अधिक कड़वा व विषैला बना रही है जो कि अनुचित है। सभी लोग इस ओर जरूर समुचित ध्यान दें तो यह बेहतर होगा।

खड़गे का पीएम मोदी को लेकर दिया विवादित बयान क्या था?

पटना में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में खड़गे भाषण दे रहे थे। इसी दौरान भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जाएंगे। इसके जवाब में खड़गे ने कहा, “मोदी का बाप भी जाएगा।” इस टिप्पणी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री के परिवार के खिलाफ अपमानजनक बयान बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष से माफी मांगने की मांग की।

1. भारतीय राजनीति में आपसी अविश्वास, द्वेष, कटूता, आरोप-प्रत्यारोप आदि का स्तर, गिरते-गिरते अब व्यक्तिगत स्तर पर भी काफी बेलगाम होकर असंसदीय, अमर्यादित, अपमानजनक, संकीर्ण व जातिवाद से ग्रसित होता हुआ, हिंसक बयानबाजी़ तक भी पहुँच जाना अति-दुखद तथा देश की गरिमा व मान-मर्यादा आदि के… — Mayawati (@Mayawati) October 27, 2026

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मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए बयान पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी की ओर से आज देशव्यापी प्रदर्शन का भी आह्वान किया गया है। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को 1971 का एक घटनाक्रम याद दिलाया है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी और लालकष्ण आडवाणी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बचाव किया था। यहां पढ़ें पूरी खबर…