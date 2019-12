नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच बीएसपी चीफ मायावती ने इसे तुरंत वापस लेने की मांग की हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य इस कानून के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। उन्होंने इस कानून को असंवैधानिक बताया और कहा कि देश के हालात इमर्जेंसी जैसा होता जा रहा है। कहा कि इसको तुरंत वापस ले लेने में ही देश में शांति व्यवस्था कायम हो सकती है।

देश के कई हिस्सों में हो रहा विरोध-प्रदर्शन : नागरिकता संशोधन कानून संसद से पास होने के बाद से ही देश के कई हिस्सों में इसे लेकर लोग विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। नार्थ-ईस्ट और बंगाल से लेकर दिल्ली तक आंदोलन चल रहे हैं। कई शहरों में इसे लेकर हिंसा फैल गई। दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में रविवार रात भारी हिंसा हुई थी। दिल्ली, असम और बंगाल के अलावा यूपी बिहार में भी इस कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं।

Bahujan Samaj Party (BSP) Chief Mayawati on #CitizenshipAmendmentAct: I demand central government to take back this unconstitutional law, otherwise it may lead to negative consequences in the future. They should not create emergency like circumstances, like Congress did earlier. pic.twitter.com/AduKMxzQup

— ANI UP (@ANINewsUP) December 17, 2019