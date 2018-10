साल 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की मुखिया मायावती ने विपक्षी एकता के दावों को धता बता दिया है। मायावती ने बुधवार (3 अक्टूबर) को दिल्ली में प्रेसवार्ता बुलवाकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनावों में अकेले ही उतरने का ऐलान किया।

मायावती ने साफ कर दिया कि इन दोनों ही जगहों (मध्य प्रदेश और राजस्थान) पर बसपा अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। मायावती ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती है। मायावती के इस बयान से से साल 2019 के चुनावों से पहले एकजुट विपक्ष और यूपी में महागठबंधन बनने की उम्मीद भी धूमिल हो गई है।

Digvijaya Singh who is also a BJP agent is giving statements that Mayawati ji has a lot of pressure from Centre so she doesn’t want this alliance. This is baseless: BSP Chief Mayawati to ANI pic.twitter.com/4tEQStqpyt

— ANI UP (@ANINewsUP) October 3, 2018