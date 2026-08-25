Punjab News: पंजाब में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया है। मंगलवार को पंजाब चुनाव को लेकर लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक में मायावती ने संगठन के पदाधिकारियों और और संगठन का कामकाज देखने वाले नेताओं के सामने ये ऐलान कर दिया कि पार्टी पंजाब का चुनाव अकेले ही लड़ेगी। इस घोषणा के साथ ही बीएसपी ने अकाली दल के साथ गठबंधन भी तोड़ दिया।

उत्तर प्रदेश की चार बार की मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद मायावती की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उनकी पार्टी यूपी और उत्तराखंड की तरह पंजाब में भी अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेगी। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और एक सीट पर जीत हासिल की थी।

‘गठबंधन से होता है नुकसान’

मायावती ने समीक्षा बैठक में कहा, “पंजाब में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने तथा पार्टी संगठन के कार्यों आदि की पार्टी के वरिष्ठ एवं जिम्मेदार लोगों के साथ लंबी चली बैठक में विस्तृत समीक्षा के बाद यह तय किया गया है कि यूपी और उत्तराखंड की तरह पंजाब विधानसभा आम चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ा जाएगा ताकि पार्टी अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सके।” मायावती ने कहा कि गठबंधन से पार्टी को सीट और वोट प्रतिशत दोनों में नुकसान होता है और इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी प्रभावित होता है।

क्या अब बीजेपी और अकाली दल का हो सकता है गठबंधन?

बीएसपी और अकाली दल का गठबंधन टूटने के बाद अब पंजाब में एकबार फिर बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन की चर्चाओं को हवा मिल गई है। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन की चर्चा काफी समय से हो रही है और अब बीएसपी के साथ अलायंस टूटने के बाद तो इन चर्चाओं को और बल मिल गया है। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने हाल ही में कहा था कि बीजेपी राज्य में सभी 117 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। अब आने वाले दिनों में क्या होगा यह देखने लायक है।

कर्मठ और ईमानदार लोगों को मिलेगा टिकट- मायावती

मायावती ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया है उससे यह साफ हो गया है कि उनकी पार्टी सभी 117 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इसको लेकर मायावती ने कहा है कि टिकट के लिए उम्मीदवारों के चयन में कर्मठ और ईमानदार लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनाधार बढ़ाने के लिए दिए गए पुराने निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट भी ली। जिन स्तरों पर कमियां मिली हैं, उन्हें समयबद्ध तरीके से दूर करने के निर्देश दिए।

यह भी पढ़ें: ‘पंजाब में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी’, पटियाला में बीएल संतोष का ऐलान

पंजाब के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने सोमवार को पटियाला में पहली जोनल मीटिंग अटैंड की। उन्होंने इस मीटिंग में एक बड़ा ऐलान किया। दरअसल, बीएल संतोष ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…