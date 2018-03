पीएम मोदी का ‘अपमान’ करने वाले जवान की सजा हुई रद्द, प्रधानमंत्री ने दिया निर्देश

सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सम्मानजनक तरीके से ना लेने के कारण दंडित किए गए बीएसएफ जवान की सजा रद्द कर दी है। बीएसएफ ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री ने इस मामले पर अपनी नाराजगी जताते हुए तुरंत सजा को रद्द करने का निर्देश दिया है। इसके बाद बीएसएफ ने जवान को दी गई सजा रद्द कर दी है। बीएसएफ ने एक ट्वीट में कहा कि आदेश रद्द कर दिया गया है और संबंधित कमांडेंट को मामले को विवेकानुसार ना निपटाने के लिए चेतावनी दी गई है।

बता दें कि 21 फरवरी को बीएसएफ की पश्चिम बंगाल के नादिया की महातपुर स्थित 15वीं बटालियन के एक जवान ने रुटीन एक्सरसाइज के दौरान ‘मोदी प्रोग्राम’ शब्द का इस्तेमाल किया था। जिस पर बटालियन के कमांडेंट ने प्रधानमंत्री के नाम के आगे सम्मानसूचक शब्द जैसे श्री आदि ना लगाने पर जवान को सजा के तौर पर उसकी 7 दिन की तन्खवाह काटने का आदेश दिया था। जवान को बीएसएफ की धारा 40 का दोषी करार दिया गया।

This order has been rescinded. Concerned commandant has been cautioned for not dealing with the matter judiciously@PMOIndia @HMOIndia https://t.co/NYETTF8Wd8

