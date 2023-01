Republic Day: गणतंत्र दिवस से पहले भारत-पाकिस्तान सीमा पर BSF का ‘ऑपरेशन अलर्ट’, धुंध-कोहरे में बढ़ाई ज्यादा प्रेट्रोलिंग

Republic Day: ‘ऑप्स अलर्ट’ अभ्यास 21 जनवरी को शुरू हुआ और 28 जनवरी तक सर क्रीक (दलदली क्षेत्र) से भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ गुजरात में कच्छ के रण और राजस्थान के बाड़मेर जिले तक जारी रहेगा। .

'ऑप्स अलर्ट' अभ्यास 21 जनवरी को शुरू हुआ और 28 जनवरी तक चलेगा। (फोटो : एएनआई)

