बांग्लादेश के जवानों ने मेघालय में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास BSF के एक जवान को हिरासत में ले लिया है। सेना के अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई बताया कि मंगलवार को हथियारबंद BSF जवान अनजाने में दूसरी तरफ चला गया था। यह घटना मेघालय के जोवाई इलाके में हुई, जो बांग्लादेश के सिलहट जिले के सामने पड़ता है। अधिकारियों के अनुसार इस इलाके में दोनों तरफ के पर्यटक आते-जाते रहते हैं।

BSF अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो का भी संज्ञान लिया है। इन वीडियो में BGB के दो जवान और कुछ स्थानीय लोग उस भारतीय जवान के साथ दिख रहे हैं। जवान के पास एक वॉकी-टॉकी सेट है और उसके शरीर पर एक INSAS राइफल तथा एक पंप-एक्शन गन लटकी हुई है। वीडियो में BGB के जवान, उस भारतीय जवान को एक स्थानीय व्यक्ति की मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जवान की वापसी में जुटे अधिकारी

अधिकारियों ने बताया कि BSF जवान को वापस लाने के लिए एक ‘फ्लैग मीटिंग’ की जा रही है। BSF देश के पूर्वी हिस्से में 4,096 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) की सुरक्षा करता है।

CRPF ने जवानों को दिए निर्देश

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में हाल ही में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम पर हुए आतंकी हमले के बाद जवानों की सुरक्षा से जुड़े कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने चेकपॉइंट और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का फैसला किया है। इसके लिए ड्यूटी पर तैनात जवानों के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट और सुरक्षात्मक हेडगियर पहनना अनिवार्य किया गया है। वहीं ड्यूटी के दौरान जवानों के मोबाइल फोन को इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है।

साथ ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के मुताबिक पर्याप्त जवानों की तैनाती और निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है। एक अधिकारी के मुताबिक, ड्यूटी पर तैनात सभी जवानों को हर समय बुलेटप्रूफ जैकेट और अन्य निर्धारित सुरक्षात्मक उपकरण पहनने होंगे। किसी भी जवान को जरूरी सुरक्षा गियर के बिना ड्यूटी करने की अनुमति नहीं होगी।

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जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सीआरपीएफ की गश्त टीम पर हुए आतंकी हमले के बाद से आसपास के इलाके में चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान सोमवार को सुरक्षाबलों को एक बड़ी लीड मिली जिसके बाद कुलगाम में ही हुए एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया है। मारे गए आतंकी की पहचान आधिकारिक रूप से नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वह लश्कर का आतंकी मोहम्मद लतीफ भट है। यहां पढ़ें पूरी खबर…