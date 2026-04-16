जम्मू को आरएस पुरा निवासी बीएसएफ कांस्टेबल के परिजन अभी भी दुविधा में हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी ) की हिरासत में कांस्टेबल की मौत को एक महीने बीत चुके हैं लेकिन अब तक यह नहीं बताया गया है कि मौत किन कारणों से हुई है। त्रिपुरा में पोस्टेड 30 वर्षीय जसविंदर सिंह छुट्टी पर अपने घर आए थे। पाकिस्तान की सीमा से सटे दीवानगढ़ गांव स्थिति घर लौटने के दौरान 3 मार्च को एनसीबी ने उन्हें मीरां साहिब शहर से हिरासत में लिया था।

हिरासत में 20 मार्च को उनकी मौत हो गई। एक ओर बीएसएफ जवान की पत्नी और मां यह आरोप लगा रही हैं कि ड्रग्स से जुड़े दो साल पुराने (2024) एक झूठे मामले में फंसाकर उन्हें हिरासत में लिया गया और वहां प्रताड़ित कर उनकी जान ले ली। दूसरी ओर एनसीबी का कहना है कि हिरासत में हृदय संबंधी दिक्कतों के कारण उनकी जान गई है। इस मामले में अब तक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी नहीं आया है। साथ ही मृत्यु के संबंध में मजिस्ट्रेट जांच के परिणाम की भी प्रतीक्षा है।

मीरां साहिब पुलिस स्टेशन ने इस मामले में “अपहरण” का केस दर्ज किया है। यह शिकायत जसविंदर की मां गुरमीत कौर की ओर से दी गई थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तारी को लेकर उन्हें अंधेरे में रखा। इसी मामले में गिरफ्तार किए गए तीन अन्य लोगों, जिनमें जसविंदर के भाई पुपिंदर सिंह भी शामिल हैं, को 7 मार्च को सांबा के प्रधान सत्र न्यायाधीश ने बरी कर दिया था।

अदालत ने कहा कि जब्त किए गए पदार्थ में लैब रिपोर्ट के अनुसार हेरोइन नहीं पाई गई। पीडीपी और अकाल तख्त दोनों ने जसविंदर की मौत पर सवाल उठाए हैं। कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज्ज ने भी परिवार से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मौत की सीबीआई जांच की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा, “ड्रग से जुड़े आरोप का मतलब यह नहीं है कि किसी को यातना देकर मार दिया जाए।” उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पिछले साल जम्मू के निक्की तावी इलाके में परवेज अहमद की भी ड्रग्स के आरोप में मौत हुई थी, जो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए।

जसविंदर 3 मार्च को अपनी मां गुरमीत के साथ था, जब उसे हिरासत में लिया गया। वे दोनों जम्मू से लौट रहे थे, जहां गुरमीत कौर अपने मेडिकल चेकअप के लिए गई थीं। 20 मार्च को जसविंदर की मौत के बाद, एनसीबी ने 23 मार्च को बयान जारी कर कहा कि 19 मार्च को उसे आगे की जांच के लिए अमृतसर ले जाया गया था, जहां उसे सीने में दर्द हुआ और उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच एजेंसी ने कहा, “उसे दो बार हार्ट अटैक आया और 20 मार्च की सुबह अस्पताल में उसकी मौत हो गई।”

मीरां साहिब पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि एनसीबी को दो बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा, “दूसरे नोटिस की समयसीमा 13 अप्रैल को खत्म हो गई, लेकिन अब तक एनसीबी का कोई अधिकारी पुलिस स्टेशन नहीं आया।” उन्होंने यह भी कहा कि नियमों के अनुसार एनसीबी को स्थानीय पुलिस को हिरासत की जानकारी देनी चाहिए थी।

एक एनसीबी अधिकारी ने पुलिस के समन मिलने की पुष्टि की और कहा, “हमने जसविंदर सिंह को पकड़ते समय सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया है और पुलिस स्टेशन जाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे।”

एनसीबी के अनुसार, यह मामला 24 दिसंबर 2024 का है, जब रामगढ़ के अनुज कुमार और दीवानगढ़ के विक्रम सिंह से 989 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी, जो व्यावसायिक मात्रा में आती है और NDPS एक्ट के तहत गंभीर अपराध है। इसी मामले में एक आरोपी के बयान के आधार पर 3 अप्रैल 2025 को पुपिंदर उर्फ भूपिंदर को गिरफ्तार किया गया था, जो पहले से छह NDPS मामलों में आरोपी हैं।

एनसीबी का कहना है कि “तकनीकी विश्लेषण” के आधार पर जसविंदर को गिरफ्तार किया गया, जिसमें उसके पाकिस्तान, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के तस्करों से संपर्क होने की बात सामने आई। 12 मार्च को हिरासत के दौरान उस पर ट्रामाडोल की व्यावसायिक मात्रा रखने का एक और मामला दर्ज किया गया और उसकी हिरासत बढ़ा दी गई।

एनसीबी ने यह भी कहा कि हिरासत में मौत के मामले में सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया, जैसे मजिस्ट्रेट द्वारा जांच, पोस्टमार्टम और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को सूचना देना। हालांकि इन रिपोर्ट्स की स्थिति पर एनसीबी ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है।

परिवार ने यह सवाल उठाया कि जसविंदर को अमृतसर ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया गया। इस पर एनसीबी सूत्रों का कहना है कि इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि रिमांड लेते समय ही पंजाब से उसके संबंधों का जिक्र किया गया था।

7 मार्च के अपने आदेश में सांबा कोर्ट ने पुपिंदर और दो अन्य आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत अपराध का कोई ठोस आधार नहीं है। कोर्ट ने केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि जब्त नमूनों में हेरोइन नहीं थी। जसविंदर की पत्नी लवजीत कौर (25) अपने पांच साल के बेटे के साथ, कहती हैं, “वह बेगुनाह थे… एनसीबी ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। अब मैं कैसे जिऊंगी?”