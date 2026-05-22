पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में बीएसएफ ने भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया है। बंगाल की भाजपा सरकार ने हाल में ही 27 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को सौंपी है। बाड़ (फेंसिंग) लगाने का काम सिलीगुड़ी के फांसिदेवा इलाके में हो रहा है। बीएसएफ की ओर से उठाया जा रहा यह कदम इस क्षेत्र की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सीमावर्ता कस्बे से आई तस्वीरों में भी फेंसिंग लगाने का काम दिखाई दे रहा है। इलाके के निवासियों ने इस घटनाक्रम पर राहत व्यक्त करते हुए इसे लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने का एक उपाय बताया।

देश की सुरक्षा का सवाल- स्थानीय निवासी

एक निवासी अनिल घोष ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, “यह सीमावर्ती इलाका है जहां पहले कोई सुरक्षा नहीं थी। यहां का माहौल काफी डरावना था, पहले तो हम यहां गाय भी नहीं पाल सकते थे। गाय पालना बांग्लदेशियों और रोहिंग्याओं के सामने आत्मसमर्पण करने के बराबर था। यह पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का सवाल था। अब लगता है कि नए सरकार के प्रयासों से हम सुरक्षित रहेंगे।”

एक अन्य निवासी नारायण साहा ने कहा कि ग्रामीण राहत महसूस कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सीमा को सुरक्षित करने की मांगों पर ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने कहा, हम इस सरकार को गांव की सुरक्षा और समृद्धि पर बधाई देते हैं। इस बाड़ से सीमावर्ती इलाके में रहने वाले हम लोगों को कई परेशानियों से मुक्ति मिली है। आज शुभेंदु अधिकारी के पदभार संभालने के 10 दिन के भीतर बीएसएफ को पूरी छूट मिल गई है। हम सभी गांव वाले खुशी से झूम रहे हैं।

एक अन्य निवासी, शिवम मोदक ने इस घटनाक्रम को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया और जमीन सौंपने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा में सुधार होगा।

पिछली सरकार जमीन नहीं दे रही- स्थानीय निवासी

शिवम मोदक ने कहा, यह बेहद खुशी की बात है। सरकार ने बीएसएफ को 27 किमी जमीन दी, इससे अब हमें राहत मिलेगी। पहले, आपसी दुश्मनी के कारण हम बहुत असुरक्षित महसूस करते थे क्योंकि कभी भी कोई कुछ भी कर सकता था। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। हमने इसके लिए कई बार अनुरोध किया था लेकिन हमें कहा गया कि पिछली सरकार जमीन नहीं दे रही है।

यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा हावड़ा में की गई उस घोषणा के कुछ दिनों बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 27 किलोमीटर जमीन के साथ-साथ सीमा चौकियों (बीओपी) और बीएसएफ के बुनियादी ढांचे के लिए अतिरिक्त जमीन देने को तैयार है।

मुख्यमंत्री ने उन्होंने पूर्व तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार की भी आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि उसने बाड़ लगाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने में सहयोग नहीं किया, जिससे सीमा सुरक्षा प्रभावित हुई थी।

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पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को हावड़ा के नाबन्ना में अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग की, जिसमें उन्होंने छह बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। शुभेंदु कैबिनेट में अभी तक केवल पाँच मंत्री शामिल हैं जिन्होंने शनिवार को मुख्यमंत्री के साथ ही पद की शपथ ली थी। कैबिनेट बैठक में सीएम शुभेंदु के अलावा मंत्री दिलीप घोष, अग्निमित्रा पाल, निशिथ प्रमाणिक, अशोक कीर्तनिया और खुदीराम टुडू शामिल थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें