ट्रैक्टर परेड हिंसाः लाल किला परिसर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर मचाई थी तोड़फोड़, कबाड़ में तब्दील कर दिया सामान; सामने आए PHOTO

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ओर से निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान कई जगहों पर हिंसा की घटना सामने आई। ट्रैक्टर रैली के दौरान कुछ लोगों ने लाल किले पर धार्मिक झंडा भी फहराया था जिसके बाद यह रैली विवादों के घेरे में है। इसी बीच न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने कल के प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इन तसवीरों में देखा जा सकता है कि लाल किला परिसर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ मचाई थी।

तसवीरों में सीसीटीवी कैमरा टूटा हुआ है। किले के अंदर का सामान ज़मीन पर बिखरा हुआ है और कांच के टुकड़े भी ज़मीन पर पड़े हुए दिख रहे हैं। इस घटना की केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रह्लाद पटेल ने निंदा की है। पटेल ने झंडा फहराने के किसानों इस कदम की निंदा की और कहा कि इससे भारतीय लोकतंत्र की मर्यादा के प्रतीक का अपमान हुआ है।

Delhi: Visuals of vandalised ticket counter, metal detector gate, broken shards of glass and Police caps seen at the premises of Red Fort. pic.twitter.com/4kcR9p1omB

पटेल ने ट्वीट कर लिखा “लालकिला हमारे लोकतंत्र की मर्यादा का प्रतीक है, आन्दोलनकारियों को लालकिले से दूर रहना चाहिए था। इसकी मर्यादा का उल्लंघन किये जाने की मैं निंदा करता हूँ। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले प्रदर्शनकारी किसान आईटीओ पहुंचे और लुटियंस इलाके की तरफ बढ़ने की कोशिश की। इसपर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।”

#WATCH: Broken shards of glass, scattered pieces of paper and vandalised ticket counter seen at the Red Fort in Delhi.

A group of protestors climbed to the ramparts of the fort and unfurled flags on January 26. pic.twitter.com/myCOU9QrJK

— ANI (@ANI) January 27, 2021