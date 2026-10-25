भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजभूषण शरण सिंह रविवार को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला साहब को पाकिस्तान के प्रति जो प्रेम है, वह कभी-कभी निकल आता है।

जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान की तारीफ कर हंगामा मचा दिया। शनिवार को बारामूला में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय अभियान को लेकर कहा कि पड़ोसी देश कई जगहों पर जाकर कश्मीरियों के बारे में बात कर रहा है। इस कारण कश्मीर के लोग बचे हुए हैं, वरना कश्मीरियों के प्रति भारत के इरादे ठीक नहीं है। आगे यह तक कह दिया कि पाकिस्तान हमारी रक्षा कर रहा है।

PoK भारत का अभिन्न हिस्सा- बृजभूषण शरण

इस पर आज भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, “फारूक अब्दुल्ला साहब का पाकिस्तान के प्रति ये मन में प्रेम है, ये कभी-कभी निकल आता है और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, हमारी संसद और सरकार उसको अपने से बाहर नहीं मानती है। साथ ही आज नहीं तो कल वो भारत का हिस्सा बनेगा और पाकिस्तान की हमसे (भारत) लड़ने की क्षमता नहीं है।”

VIDEO | Etawah: BJP leader Brij Bhushan Sharan Singh on Farooq Abdullah's statement about Pakistan, says, "Farooq Abdullah's love for Pakistan ocassionally comes out. Pakistan-occupied Jammu and Kashmir is an integral part of India. Our Parliament and our government do not… pic.twitter.com/YGpxGgdrDz — Press Trust of India (@PTI_News) October 25, 2026

आजम से अखिलेश यादव की मुलाकात पर भी तंज

इसके अलावा, उन्होंने आजम खान से अखिलेश यादव की मुलाकात पर तंज कसा। भाजपा के पूर्व सांसद ने कहा, “अखिलेश यादव को आजम खान से कुछ समय पहले ही मिलना चाहिए था।”

सपा-कांग्रेस सीट बंटवारे पर भी बयान

सपा-कांग्रेस के सीट बंटवारे को लेकर भी उन्होंने कहा, “अगर यह मेरे हाथ में होता तो कांग्रेस को 25 सीट से अधिक नहीं देता।” साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यूपी में सभी राजनीतिक दल आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। आने वाला चुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प रहेगा।

इसके अलावा बृजभूषण शरण ने कहा, “एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अच्छे नेता हैं, जबकि फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान के प्रेत प्रेम कभी-कभी बाहर निकल आता है।”

रविवार दोपहर बृजभूषण शरण सिंह अपने हेलीकॉप्टर से इटावा पहुंचे थे। यहां से वे क्षत्रिय स्वाभिमान मंच की ओर से आयोजित दशहरा मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने यहां मेधावी छात्र-छात्राओं को भी सम्मानित किया।

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नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को बरकरार रखकर पाकिस्तान ने कश्मीरियों को बचाया है। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान से विवाद खड़ा हो गया और बीजेपी ने उनकी टिप्पणी की आलोचना करते हुए इसे राजद्रोह और राष्ट्रविरोधी बताया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें