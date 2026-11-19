पंजाब में पटियाला-संगरूर हाईवे पर भाखड़ा नहर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) के बनाए पुल का एक हिस्सा गुरुवार सुबह गिर गया। जिससे दो ट्रक फंस गए। बचावकर्मियों ने दोनों ट्रक ड्राइवरों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

यह घटना सुबह करीब 5.30 बजे हुई जब दो ट्रक पुल पार कर रहे थे, और एक तरफ सड़क का एक हिस्सा धंस गया, जिससे गाड़ियां टूटे हुए हिस्से में फंस गईं। हालांकि, ट्रक नहर में नहीं गिरे, क्योंकि पानी पुल के टूटे हुए हिस्से से काफी नीचे बह रहा था।

मौके पर मौजूद भिसियाना पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर पवित्तर सिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ट्रक अभी भी पुल पर फंसे हुए हैं। उनमें से एक में आग लग गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड ने उस पर काबू पा लिया है।

#WATCH | Patiala, Punjab: An incident occurred near Pasiyana village on the Patiala-Sangrur bypass when a bridge over the Bhakra Canal suddenly collapsed. Two trucks fell into the gap, and one of the trucks caught fire.



Upon receiving information about the incident, fire… pic.twitter.com/J2ZX0G5h0J — ANI (@ANI) November 19, 2026

यह पुल, जिसके दोनों तरफ लोहे की रेलिंग है। NHAI द्वारा 2016 में बनाया गया एक डबल कैरिजवे स्ट्रक्चर (double carriageway structure) है। पुल गिरने के बाद भाखड़ा नहर का पानी पुल पर बहने लगा। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि घटना के कारण का पता लगाने के लिए बाकी डिटेल्स की जांच की जा रही है।

एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि मेरा नाम राजवीर है। मैं मानसा जा रहा था। मुझे नहीं पता कि पुल कैसे गिरा। दो ट्रक भी खाई में गिर गए। एक गाड़ी मौके पर ही पूरी तरह से तबाह हो गई। एक और गाड़ी भी है। एक आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उसे मौके से वहां ले गई। कोई और घायल नहीं हुआ। मेरी गाड़ी वहीं थी। पुल थोड़ा उछल रहा था। अगर उसे समय पर रोक दिया जाता, तो शायद यह हादसा टल जाता।

बिहार के अररिया में पुल से नीचे गिरी कार, 6 लोगों की मौत

वहीं, अन्य घटना बिहार के अररिया जिले से है। यहां तिलक समारोह से लौट रहे लड़की पक्ष की गाड़ी अनियंत्रित होकर पुल से नीचे नदी में जा गिरी। इस हादसे में ड्राइवर समेत स्कॉर्पियो सवार 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया।

हादसा ताराबाड़ी थाना के बीड़ी पुल पर हुआ। सभी मृतक सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के थुमहा गांव के निवासी हैं और अररिया के सिकटी के भपटिया गांव में तिलक समारोह से वापस आ रहे थे। बताया जा रहा है कि बीड़ी पुल के तीखे मोड़ पर स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर नीचे मरिया नदी में जा गिरी।

सभी मृतकों की उम्र 15 से 28 वर्ष के बीच है। मृतकों का शव सदर अस्पताल लाया गया है। वहीं, सदर अस्पताल के डॉक्टर और मुख्यालय DSP ने 6 मौत की पुष्टि कर दी है। हादसा देर रात का बताया जा रहा है।

अमृतपाल सिंह की 3 घंटे की पैरोल के लिए 72 घंटे का सुरक्षा प्लान, अलर्ट पर पंजाब पुलिस

पंजाब पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। कई हवाई यात्राएं, दोनों तरफ से 2,000 किलोमीटर से ज्याका का सफर और लगभर 72 घंटे की सुरक्षा व्यवस्था। यह इंतजाम खडूर साहिब के सांसद और ‘वारिस पंजाब दे’ संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह की अपने गांव जल्लूपुर खेड़ा में महज तीन घंटे की यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए किए जा रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर।