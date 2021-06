दुल्हन बोली, वैक्सिनेटेड दूल्हा चाहिए, शशि थरूर ने किया ऐसा कमेंट तो लोग लेने लगे मज़े

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने मंगलवार को एक अखबार में प्रकाशित वैवाहिक विज्ञापन को ट्वीट किया, जिसमें एक दुल्हन ने अपने लिए कोविशील्ड टीके लगवाए हुए दूल्हे की मांग की थी। कांग्रेस नेता ने विज्ञापन की कटिंग के नीचे लिखा, “वैक्सीनेटेड दुल्हन को वैक्सीनेटेड दूल्हा चाहिए! निसंदेह सबसे पसंदीदा उपहार अब बूस्टर होगा? क्या यह अब नया मानक बनने जा रहा है?” थरूर ने विज्ञापन में छपे कोविशील्ड शब्द को अंडरलाइन की थी।

कांग्रेस नेता के इस कमेंट पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। अनिमेश के रेड @mindTumult नाम के यूजर ने लिखा, “हाँ। 84 दिनों के नियम को देखते हुए यही एकमात्र तरीका है जिससे उन्हें पूरी तरह से टीका लगाया जा सकता था।” बालकृष्ण पिल्लई @MalayaliDa8 नाम के एक यूजर ने लिखा, “यह एक जातिवादी विज्ञापन है, कृपया इस तरह के प्रतिगामी विचारों को बढ़ावा न दें।” अशोक शिवखंड @AshokKumarSheo8 नाम के एक अन्य यूजर ने लिखा, “कांग्रेस पार्टी भारत में बने उत्पादों में खामियां क्यों ढूंढ रही है? कांग्रेस पार्टी किस मकसद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है?

Vaccinated bride seeks vaccinated groom! No doubt the preferred marriage gift will be a booster shot!? Is this going to be our New Normal? pic.twitter.com/AJXFaSAbYs

