\u092c\u094d\u0930\u093f\u0915\u094d\u0938 \u0938\u092e\u093f\u091f \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092a\u094d\u0930\u0927\u093e\u0928\u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0928\u0930\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930 \u092e\u094b\u0926\u0940 \u0938\u093e\u0909\u0925 \u0905\u092b\u094d\u0930\u0940\u0915\u093e \u0915\u0947 \u091c\u094b\u0939\u093e\u0928\u094d\u0938\u092c\u0930\u094d\u0917 \u092a\u0939\u0941\u0902\u091a \u0917\u090f \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0926\u094b \u0926\u093f\u0928 \u0924\u0915 \u091a\u0932\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0907\u0938 \u0938\u092e\u093f\u091f \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0908 \u0905\u0939\u092e \u092e\u0941\u0926\u094d\u0926\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u091a\u0930\u094d\u091a\u093e \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0915\u0908 \u092c\u0921\u093c\u0947 \u092b\u0948\u0938\u0932\u0947 \u092d\u0940 \u0932\u093f\u090f \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0914\u0930 \u0915\u0941\u091b \u092e\u0941\u0932\u093e\u0915\u093e\u0924\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092d\u0940 \u0909\u092e\u094d\u092e\u0940\u0926 \u0932\u0917\u093e\u0908 \u091c\u093e \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u092f\u093e\u0928\u0940 \u0915\u093f \u092d\u093e\u0930\u0924 \u0915\u0940 \u0926\u0943\u0937\u094d\u091f\u093f \u0938\u0947 \u092f\u0947 \u092c\u094d\u0930\u093f\u0915\u094d\u0938 \u0938\u092e\u093f\u091f \u0915\u093e\u092b\u0940 \u0905\u0939\u092e \u0930\u0939\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0905\u092c \u0909\u0938 \u0905\u0939\u092e\u093f\u092f\u0924 \u0915\u094b \u0924\u092d\u0940 \u0938\u092e\u091d\u093e \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948 \u091c\u092c BRICS \u0915\u093e \u092e\u0924\u0932\u092c \u092a\u0924\u093e \u0939\u094b, \u0909\u0938\u0915\u0947 \u0907\u0924\u093f\u0939\u093e\u0938 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0939\u094b\u0964 \u0915\u094d\u092f\u093e \u0939\u0948 BRICS \u0914\u0930 \u0909\u0938\u0915\u0940 \u0905\u0939\u092e\u093f\u092f\u0924? \u092c\u094d\u0930\u093f\u0915\u094d\u0938 \u092a\u093e\u0902\u091a \u0938\u092c\u0938\u0947 \u0924\u0947\u091c \u0905\u0930\u094d\u0925\u094d\u092f\u0935\u0938\u094d\u0925\u093e\u0913\u0902 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0926\u0947\u0936\u094b\u0902 \u0915\u093e \u090f\u0915 \u0917\u094d\u0930\u0941\u092a \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u0928\u093e\u092e \u0915\u0947 \u091c\u093f\u0924\u0928\u0947 \u092d\u0940 \u0905\u0915\u094d\u0937\u0930 \u0939\u0948\u0902, \u0935\u094b \u0938\u092d\u0940 \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0928\u093e \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0926\u0947\u0936 \u0915\u0947 \u0928\u093e\u092e \u092a\u0930 \u0939\u0948\u0902\u0964 BRICS \u092e\u0947\u0902 B \u0938\u0947 \u092c\u094d\u0930\u093e\u091c\u0940\u0932, R \u0938\u0947 \u0930\u0942\u0938, I \u0938\u0947 \u0907\u0902\u0921\u093f\u092f\u093e, C \u0938\u0947 \u091a\u0940\u0928 \u0914\u0930 S \u0938\u0947 \u0938\u093e\u0909\u0925 \u0905\u092b\u094d\u0930\u0940\u0915\u093e \u0930\u0939\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0938\u093e\u0932 2001 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u090f\u0915 \u0930\u093f\u0938\u0930\u094d\u091a \u092a\u0947\u092a\u0930 \u092e\u0947\u0902 BRIC \u0936\u092c\u094d\u0926 \u0915\u093e \u0907\u0938\u094d\u0924\u0947\u092e\u093e\u0932 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0925\u093e\u0964 \u0909\u0938 \u0938\u092e\u092f S \u0905\u0915\u094d\u0937\u0930 \u0909\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0932\u0917\u0924\u093e \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f \u0938\u093e\u0909\u0925 \u0905\u092b\u094d\u0930\u0940\u0915\u093e \u0924\u092c \u0924\u0915 \u0938\u092e\u093f\u091f \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u091c\u0941\u0921\u093c\u093e \u0925\u093e\u0964 \u0938\u093e\u0932 2010 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u092c \u0938\u093e\u0909\u0925 \u0905\u092b\u094d\u0930\u0940\u0915\u093e \u092d\u0940 \u0938\u093e\u0925 \u0917\u092f\u093e \u0924\u094b \u0907\u0938\u0947 BRICS \u0928\u093e\u092e \u0926\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e\u0964 \u091c\u093e\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092c\u0924\u093e \u0926\u0947\u0902 \u0915\u093f \u0938\u093e\u0932 2006 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u092c\u094d\u0930\u093f\u0915\u094d\u0938 \u0928\u0947 \u0905\u092a\u0928\u0940 \u092c\u0948\u0920\u0915 \u0915\u0940 \u0925\u0940\u0964 \u0909\u0938 \u0938\u093e\u0932 \u091a\u093e\u0930\u094b\u0902 \u0926\u0947\u0936\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0935\u093f\u0926\u0947\u0936 \u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092d\u0940 \u090f\u0915 \u0905\u0939\u092e \u092c\u0948\u0920\u0915 \u0939\u0941\u0908 \u0925\u0940\u0964 \u0909\u0938\u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0938\u0947 \u0932\u0917\u093e\u0924\u093e\u0930 \u0938\u093e\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u090f\u0915 \u092c\u093e\u0930 \u092c\u094d\u0930\u093f\u0915\u094d\u0938 \u0915\u0940 \u092c\u0948\u0920\u0915 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938 \u0938\u092e\u093f\u091f \u092e\u0947\u0902 \u091c\u093f\u0924\u0928\u0947 \u092d\u0940 \u0926\u0947\u0936 \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u092a\u094d\u0930\u092e\u0941\u0916 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0914\u0930 \u0939\u0930 \u092c\u093e\u0930 \u090f\u0915 \u0915\u0949\u092e\u0928 \u0925\u0940\u092e \u0915\u0947 \u0924\u0939\u0924 \u0915\u0908 \u092e\u0941\u0926\u094d\u0926\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u091a\u0930\u094d\u091a\u093e \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 Also Read\u0924\u0947\u0932\u0902\u0917\u093e\u0928\u093e: \u0939\u093f\u0902\u0926\u0942 \u0927\u094d\u0930\u0941\u0935\u0940\u0915\u0930\u0923 \u0914\u0930 \u092e\u0941\u0938\u094d\u0932\u093f\u092e \u0924\u0941\u0937\u094d\u091f\u0940\u0915\u0930\u0923 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u0915\u093e\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u0938 \u092c\u0941\u0930\u093e \u092b\u0902\u0938 \u0917\u0908, \u0907\u0938 \u0916\u093e\u0938 \u0930\u0923\u0928\u0940\u0924\u093f \u092a\u0930 \u0939\u094b \u0930\u0939\u093e \u0915\u093e\u092e \u092c\u094d\u0930\u093f\u0915\u094d\u0938 \u092e\u0947\u0902 \u0907\u0938 \u092c\u093e\u0930 \u0915\u094d\u092f\u093e \u090f\u091c\u0947\u0902\u0921\u093e? 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