दिल्ली में 18वें ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर 11 सितंबर 2026, शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस फैसले के बाद राजधानी के लोगों को एक लॉन्ग वीकेंड मिलेगा। दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (को-ऑर्डिनेशन ब्रांच) की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना में बताया गया है कि उपराज्यपाल ने 11 सितंबर को अवकाश घोषित करने को मंजूरी दी है।

इस अवकाश के चलते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी सामान्य कामकाज बंद रहेगा। यानी 11 सितंबर को दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले इन संस्थानों में छुट्टी रहेगी। ब्रिक्स सम्मेलन के आयोजन को देखते हुए सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है।

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