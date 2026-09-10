BRICS समिट से पहले दिल्ली के चाणक्यपुरी के होटलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चीन और रूस के राष्ट्रपति दिल्ली आने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 11 सितंबर को भारत आ सकते हैं, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12 सितंबर को आ सकते हैं। दोनों नेताओं के पालम में एयर फ़ोर्स स्टेशन पर उतरने और फिर चाणक्यपुरी इलाके के होटलों में जाने की उम्मीद है।

एक सूत्र ने कहा, “चीन और रूस की सुरक्षा टीमें उन होटलों में पहले ही पहुंच चुकी हैं जहां नेताओं के रुकने की उम्मीद है। ये टीमें एडवांस्ड हथियार और सिक्योरिटी इक्विपमेंट ले जा रही हैं। जिन फ़्लोर पर राष्ट्रपति रुकेंगे, उनसे लेकर होटलों की छतों और ग्राउंड फ़्लोर तक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।”

चीनी राष्ट्रपति की सुरक्षा संभालेगी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल

एक सूत्र ने कहा कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को चीनी राष्ट्रपति की सुरक्षा का इंतज़ाम सौंपा गया है। सूत्र ने आगे कहा, “जिस होटल में रूस के राष्ट्रपति के रुकने की उम्मीद है, वहां एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और दो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को अलग-अलग शिफ्ट में तैनात किया गया है।” सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने होटल के हर कर्मचारी का वेरिफिकेशन भी किया है, जिसमें दिल्ली और उनके अपने होम स्टेट्स में चेकिंग भी शामिल है। दोनों राष्ट्रपति की अपनी कुछ गाड़ियां और काफिले की कारें एयरक्राफ्ट से लाने की उम्मीद है।

30,000 सुरक्षाकर्मी तैनात

दिल्ली पुलिस ने समिट के सुरक्षा इंतज़ाम के लिए लगभग 30,000 लोगों को तैनात किया है, जिसमें एयरपोर्ट, होटल और भारत मंडपम शामिल हैं। लगभग 15 हजार लोग दिल्ली पुलिस से हैं, जबकि बाकी पैरामिलिट्री फोर्स से हैं। एक सूत्र ने कहा, “बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए सिक्योरिटी ग्रिड को सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें हर सेक्टर एक डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस या एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के अंडर में रखा गया है।”

मेहमानों को किन होटलों में ठहराया जाएगा?

BRICS समिट में शामिल होने वाले ज़्यादातर विदेशी मेहमानों को नई दिल्ली के अलग-अलग होटलों में ठहराया जाएगा। एक सूत्र के मुताबिक इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इथियोपिया के प्रधानमंत्री, कज़ाकिस्तान के राष्ट्रपति और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री एक ही होटल में रुकेंगे। जबकि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब, बहरीन और ब्राज़ील के वित्त मंत्री दूसरे होटल में रुकेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बांग्लादेश के VIP लोगों के साथ एक होटल में रुकेंगे। सोर्स ने आगे कहा, “साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति, बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ एक होटल में रुकेंगे। जबकि फिलीपींस के राष्ट्रपति, वियतनाम के प्रधानमंत्री, बोलीविया के VIP लोग और क्यूबा और उरुग्वे के वित्त मंत्री एक ही होटल में रुकेंगे।”

ईरान के राष्ट्रपति एक अलग होटल में रुकेंगे। सोर्स ने आगे कहा, “चीन और बेलारूस के राष्ट्रपति एक ही होटल में रुकेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री, नाइजीरिया के एक मंत्री, युगांडा के उप राष्ट्रपति, और UN सेक्रेटरी-जनरल एक ही होटल में रुकेंगे।”

भारत मंडपम कब पहुंचेंगे राष्ट्राध्यक्ष?

अलग-अलग देशों के प्रमुख के शनिवार को दोपहर 1.30 बजे से 2.15 बजे के बीच भारत मंडपम पहुंचने की उम्मीद है। रविवार को सुबह 8.50 बजे से 9.25 बजे के बीच वेन्यू पर पहुंचने की उम्मीद है। सोर्स ने कहा कि UAE क्राउन प्रिंस दोनों दिन वेन्यू पर सबसे पहले पहुंच सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति के सबसे आखिर में पहुंचने की उम्मीद है, उनसे पहले चीनी राष्ट्रपति पहुंचेंगे।

अधिकारियों ने कहा कि आने वाले डेलीगेशन में रूस और चीन के सबसे बड़े मोटरकेड होने की भी उम्मीद है। सोर्स ने आगे कहा, “ट्रैफिक पुलिस ने भारत मंडपम जाने वाले बड़े लोगों के लिए रूट फाइनल कर दिए हैं। कई रूट रिहर्सल पहले ही हो चुकी हैं।”

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ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली आएंगे। वह शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पढ़ें पूरी खबर