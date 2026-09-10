दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक होने वाले ब्रिक्स समिट को लेकर राजधानी में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ऐसे में कनॉट प्लेस जाने वाले लोगों के बीच भी बाजार बंद रहने को लेकर सवाल उठ रहे थे। अब व्यापारियों की ओर से इस पर स्थिति साफ कर दी गई है।

नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने गुरुवार को बताया कि ब्रिक्स समिट के दौरान कनॉट प्लेस बाजार बंद नहीं रहेगा। शुक्रवार से रविवार तक बाजार अपने सामान्य समय के अनुसार खुला रहेगा। दिल्ली के लोग इस दौरान कनॉट प्लेस में खरीदारी और खाने-पीने के लिए जा सकते हैं।

ट्रैफिक प्रतिबंधों का रखना होगा ध्यान

NDTA के जॉइंट सेक्रेटरी अमित गुप्ता ने कहा कि कनॉट प्लेस बाजार 11 से 13 सितंबर के बीच खुला रहेगा। हालांकि, शहर के कुछ हिस्सों में ट्रैफिक प्रतिबंध लागू होने के कारण बाजार तक पहुंचने में लोगों को परेशानी हो सकती है। ऐसे में लोगों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है।

11 ब्रिक्स देशों के नेता होंगे शामिल

ब्रिक्स समिट के दौरान भारत 11 सदस्य देशों और 10 पार्टनर देशों के नेताओं की मेजबानी करेगा। इसके अलावा कई अन्य आमंत्रित प्रतिनिधिमंडल भी दिल्ली पहुंचेंगे। इसे देखते हुए राजधानी के कई इलाकों में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था कड़ी रहेगी।

तीन दिन बंद रहेगा दिल्ली मेट्रो म्यूजियम

वहीं, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर स्थित दिल्ली मेट्रो म्यूजियम को लेकर भी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने जानकारी दी है। DMRC के अनुसार, म्यूजियम 11 से 13 सितंबर तक तीन दिनों के लिए बंद रहेगा।

म्यूजियम 15 सितंबर से दोबारा लोगों के लिए खोला जाएगा। 14 सितंबर को इसका साप्ताहिक अवकाश रहेगा। यानी ब्रिक्स समिट के दौरान कनॉट प्लेस में खरीदारी और घूमने का प्लान बनाने वाले लोगों के लिए बाजार खुला रहेगा, लेकिन दिल्ली मेट्रो म्यूजियम जाने वालों को कुछ दिन इंतजार करना होगा।

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चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शनिवार को भारत पहुंचेंगे। वह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को उनके भारत दौरे की जानकारी दी। शी जिनपिंग सात साल बाद भारत आ रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।