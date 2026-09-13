BRICS Summit 2026 LIVE Updates: नई दिल्ली में हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। दो दिवसीय इस शिखर सम्मेलन के पहले दिन ब्रिक्स देशों के साथ पार्टनर देशों के नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से शनिवार को ‘नई दिल्ली घोषणापत्र 2026’ जारी किया गया। ब्रिक्‍स देशों ने अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया।

पीएम मोदी ने की अलग-अलग बैठकें: 18वें ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ अलग-अलग बैठकें कीं।

ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी में चल रहे ब्रिक्स समिट और भारत-अफगानिस्तान T20 क्रिकेट मैच को देखते हुए रविवार के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में लोगों को सलाह दी गई है कि वे दोपहर 2 बजे से रात 10:30 बजे के बीच जेएलएन मार्ग (राजघाट और दिल्ली गेट/राजीव चौक-कमला मार्केट के बीच), आसफ अली रोड (तुर्कमान गेट और दिल्ली गेट के बीच), बहादुर शाह जफर मार्ग (दिल्ली गेट और रामचरण अग्रवाल चौक/आईटीओ चौक के बीच), और डीडीयू मार्ग (मिंटो रोड और मिरदर्द चौक की ओर) पर जाने से बचें।

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