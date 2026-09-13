BRICS Summit 2026 LIVE Updates: नई दिल्ली में हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। दो दिवसीय इस शिखर सम्मेलन के पहले दिन ब्रिक्स देशों के साथ पार्टनर देशों के नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से शनिवार को ‘नई दिल्ली घोषणापत्र 2026’ जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया।
पीएम मोदी ने की अलग-अलग बैठकें: 18वें ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ अलग-अलग बैठकें कीं।
ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी में चल रहे ब्रिक्स समिट और भारत-अफगानिस्तान T20 क्रिकेट मैच को देखते हुए रविवार के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में लोगों को सलाह दी गई है कि वे दोपहर 2 बजे से रात 10:30 बजे के बीच जेएलएन मार्ग (राजघाट और दिल्ली गेट/राजीव चौक-कमला मार्केट के बीच), आसफ अली रोड (तुर्कमान गेट और दिल्ली गेट के बीच), बहादुर शाह जफर मार्ग (दिल्ली गेट और रामचरण अग्रवाल चौक/आईटीओ चौक के बीच), और डीडीयू मार्ग (मिंटो रोड और मिरदर्द चौक की ओर) पर जाने से बचें।
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BRICS Summit 2026 LIVE: व्लादिमीर पुतिन रविवार को BRICS+ कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रविवार को BRICS+ कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और इसके साथ ही भारत की अपनी तीन दिन की कामकाजी यात्रा पूरी करेंगे। पुतिन और BRICS के अन्य नेता 'आउटरीच BRICS+' बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक का मुख्य विषय "लचीलापन, इनोवेशन, सहयोग और स्थिरता: समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देना" होगा और इसमें BRICS नेताओं के साथ-साथ 10 सहयोगी देशों के प्रतिनिधि और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सदस्य भी शामिल होंगे।
BRICS Summit 2026 LIVE: नई दिल्ली घोषणा पत्र पर ईरान का रुख
ईरान के कानूनी और अंतरराष्ट्रीय मामलों के उप-विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अंतिम दस्तावेज़, 'नई दिल्ली घोषणापत्र', अहम मुद्दों पर ईरान के रुख के अनुरूप है। उन्होंने घोषणापत्र में एकतरफा प्रतिबंधों के विरोध, शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं पर हमलों की निंदा, ईरान की WTO सदस्यता की कोशिश के समर्थन और फ़िलिस्तीनी अधिकारों के समर्थन पर ज़ोर दिया।
BRICS Summit 2026 LIVE: गाला डिनर में शामिल नहीं हुए शी जिनपिंग
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रिक्स समिट में शामिल होने वाले नेताओं, अन्य भाग लेने वाले देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए आयोजित गाला डिनर में हिस्सा नहीं लिया। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद भी इस डिनर में शामिल नहीं हुए; वे दिन में समिट में हिस्सा लेने के बाद अपने देश लौट गए थे।
BRICS Summit 2026 LIVE: भारत मंडपम में सुरक्षा बढ़ी
18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के अंतिम दिन भारत मंडपम में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
BRICS Summit 2026 LIVE: जब एशिया के तीन महान देश साथ करेंगे तो प्रगति होगी- दिलीप घोष
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 पर पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने कहा, "जब एशिया के तीन महान देश रूस, चीन और भारत - एक साथ काम करेंगे, तो प्रगति होगी और दुनिया की कई समस्याएं कम हो जाएंगी। यह शिखर सम्मेलन उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। मेरा मानना है कि भारत ही दुनिया को शांति और समृद्धि का मार्ग दिखाएगा। यह एक नया समीकरण बना रहा है, जो दुनिया के लिए और दुनिया के हित में है।"
BRICS Summit 2026 LIVE: तिब्बती यूथ कांग्रेस के 50 से ज्यादा सदस्यों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया
दिल्ली पुलिस का कहना है, "भारत मंडपम के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे तिब्बती यूथ कांग्रेस के 50 से ज्यादा सदस्यों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया।"
BRICS Summit 2026 LIVE: आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का सामूहिक आह्वान किया गया- ऐशन्या द्विवेदी
ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणापत्र पर, पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या द्विवेदी कहती हैं, "मैं सभी 26 परिवारों की ओर से हमारे प्रधानमंत्री के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने भारत से ही आतंकवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को वैश्विक मंच पर उठाया। हम 26 परिवारों के लिए, इसका अर्थ है कि हमारे 26 प्रियजनों के बलिदान का सम्मान करते हुए सरकार आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठा रही है और उठाती रहेगी। यह एक सशक्त उदाहरण है कि ब्रिक्स जैसे एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में, जिसमें इतने प्रमुख देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का सामूहिक आह्वान किया गया। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किसी विशेष धर्म पर हमले करने की प्रथा की निंदा की।"
BRICS Summit 2026 LIVE: यह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण- अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए, "ब्रिक्स 2026 की नई दिल्ली घोषणा प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते नेतृत्व की एक ऐतिहासिक पुष्टि है।" पीएम नरेंद्र मोदी जी, हमारी सभ्यतागत मूल्यों, जैसे देखभाल, करुणा और सामूहिक कल्याण, पर आधारित यह घोषणापत्र एक अधिक समावेशी और प्रतिनिधि वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देता है, जिसमें वैश्विक दक्षिण के लिए एक सशक्त आवाज है। यह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। वैश्विक कूटनीति में इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर भारत की जनता को हार्दिक बधाई।
BRICS Summit 2026 LIVE: ब्रिक्स में शामिल होने के बाद क्या बोले पुष्कर सिंह धामी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया, "केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैं बस से कार्यक्रम स्थल तक गया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी अतिथियों की सुगम यात्रा और आम जनता की किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए बसों का उपयोग किया गया। बेहतर प्रबंधन, संसाधनों के उचित उपयोग और जनसुविधा को प्राथमिकता देने वाली यह व्यवस्था सुशासन का एक प्रेरणादायक उदाहरण है।"