BRICS Summit 2026 LIVE Updates: ब्रिक्स समिट 2026 में शामिल होने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज भारत आएंगे। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात देर शाम तक हो सकती है। दिन के एजेंडे में समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर बंद कमरे में बैठक, ‘भारत इनोवेट्स’ प्रदर्शनी का दौरा, नेताओं की सामूहिक तस्वीर और संयुक्त रूप से पेड़ लगाना शामिल है। इसके बाद शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक शानदार डिनर (गाला डिनर) आयोजित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में 18वें ब्रिक्स समिट के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें कीं।

दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 12 सितंबर के लिए एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसमें यात्रियों को नई दिल्ली और आसपास के कई मुख्य मार्गों पर प्रतिबंधों, डायवर्जन और नियंत्रित आवाजाही के बारे में चेतावनी दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्तों से बचने की अपील की है। इनमें मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, टी-पॉइंट रोड, तीस जनवरी मार्ग, जनपथ, सत्य मार्ग, पृथ्वीराज रोड, फिरोज शाह रोड, अशोक रोड, हैली रोड, नीला गुंबद, पंचशील मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू, कौटिल्य मार्ग, भगवान दास रोड, कॉपरनिकस मार्ग, कर्तव्य पथ, पुराना किला रोड और सफदरजंग रोड वगैरह शामिल हैं।

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