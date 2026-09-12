BRICS Summit 2026 LIVE Updates: ब्रिक्स समिट 2026 में शामिल होने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज भारत आएंगे। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात देर शाम तक हो सकती है। दिन के एजेंडे में समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर बंद कमरे में बैठक, ‘भारत इनोवेट्स’ प्रदर्शनी का दौरा, नेताओं की सामूहिक तस्वीर और संयुक्त रूप से पेड़ लगाना शामिल है। इसके बाद शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक शानदार डिनर (गाला डिनर) आयोजित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में 18वें ब्रिक्स समिट के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें कीं।
दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 12 सितंबर के लिए एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसमें यात्रियों को नई दिल्ली और आसपास के कई मुख्य मार्गों पर प्रतिबंधों, डायवर्जन और नियंत्रित आवाजाही के बारे में चेतावनी दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्तों से बचने की अपील की है। इनमें मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, टी-पॉइंट रोड, तीस जनवरी मार्ग, जनपथ, सत्य मार्ग, पृथ्वीराज रोड, फिरोज शाह रोड, अशोक रोड, हैली रोड, नीला गुंबद, पंचशील मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू, कौटिल्य मार्ग, भगवान दास रोड, कॉपरनिकस मार्ग, कर्तव्य पथ, पुराना किला रोड और सफदरजंग रोड वगैरह शामिल हैं।
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BRICS Summit 2026 LIVE: हम यूरोपीय देशों को धमकी नहीं दे रहे हैं- पुतिन
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, "ऐसा कोई खतरा नहीं है, और न ही कभी था। हम यूरोपीय देशों को धमकी नहीं दे रहे हैं, और न ही भविष्य में देने वाले हैं। हम ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा लगता है कि कोई यह मानता ही नहीं कि यूरोप के साथ किसी भी तरह के संघर्ष का हमारे पास कोई आधार नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप सभी मुद्दे सुलझ गए थे। और सोवियत संघ के पतन के बाद जो कुछ भी हुआ, वह सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में रूसी संघ की सहमति से हुआ था। जो कुछ भी इन समझौतों के विपरीत है, वह हमारे हितों के विरुद्ध है और अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूलभूत सिद्धांतों का पालन नहीं करता है।"
BRICS Summit 2026 LIVE: पुतिन ने पश्चिमी देशों पर बोला हमला
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, "मेरा मानना है कि यूरोप में जो कुछ भी हो रहा है, वह तथाकथित पश्चिम या अधिक सटीक रूप से कहें तो पश्चिम के वैश्वीकरणवादियों द्वारा राजनीति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में की गई व्यवस्थागत गलतियों का परिणाम है। हर कोई गलती करता है। हमने भी कई गलतियां की हैं, जैसा कि बाकी दुनिया ने भी की हैं। लेकिन पश्चिम के वैश्वीकरणवादियों के लिए समस्या यह है कि शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के पतन के बाद, उन्होंने खुद को 'ओलंपस के शिखर' पर पाया और जाहिर तौर पर यह मान लिया कि: पहली बात, उन्हें सब कुछ जायज है; और दूसरी बात, वे ही हैं जो कभी गलती नहीं करते।"
BRICS Summit 2026 LIVE: भारत मंडपम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले औपचारिक सत्र के प्रारंभ होने के साथ ही भारत मंडपम में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ और एनएसजी कमांडो सहित लगभग 25,000 कर्मियों को राष्ट्रीय राजधानी में तैनात किया गया है ताकि आने वाले नेताओं की आवाजाही और ठहरने को सुरक्षित किया जा सके। भारत मंडपम और हैदराबाद हाउस के बीच का मार्ग कड़ी निगरानी में है, जबकि विश्व नेताओं की आवाजाही के लिए चिन्हित 35 प्रमुख सड़कों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू है।
BRICS Summit 2026 LIVE: एंटोनियो गुटेरेस ने पीएम मोदी से मुलाकात की
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत के घनिष्ठ सहयोग की सराहना की।
BRICS Summit 2026 LIVE: टेड्रोस एडनोम घेब्येयियस दिल्ली पहुंचे
WHO के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस एडनोम घेब्येयियस दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेने के लिए भारत पहुंचे हैं।
BRICS Summit 2026 LIVE: बेलारूस के विदेश मंत्री भारत पहुंचे
बेलारूस गणराज्य के विदेश मंत्री मैक्सिम रायजेनकोव ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के लिए भारत पहुंचे।
BRICS Summit 2026 LIVE: भारत के लिए रवाना हुए शी जिनपिंग
चीन के ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया, "शिन्हुआ के अनुसार, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बीजिंग से रवाना हुए। शिन्हुआ ने बताया कि शी के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य और सीपीसी केंद्रीय समिति के जनरल कार्यालय के निदेशक साई क्यूई और सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और चीनी विदेश मंत्री वांग यी भी हैं।"