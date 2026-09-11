BRICS Summit 2026 Live Updates: दिल्ली में शनिवार को 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। भारत मंडपम में होने वाले इस अहम सम्मेलन में दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात पर है। सात साल बाद भारत पहुंचे शी जिनपिंग की पीएम मोदी के साथ बैठक में LAC, व्यापार और दोनों देशों के रिश्तों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन समेत BRICS के 11 सदस्य देशों के नेता भी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं।
BRICS Summit के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 15 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी, 200 पैरामिलिट्री जवान और 500 से अधिक CCTV कैमरों के जरिए सुरक्षा पर नजर रखी जा रही है। VVIP काफिलों की आवाजाही के दौरान 35 से ज्यादा सड़कों पर अस्थायी रोक, डायवर्जन और ट्रैफिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हालांकि दिल्ली में कोई पूर्ण बंदी नहीं है और मेट्रो, बस, ऑटो और कैब सेवाएं चलती रहेंगी। BRICS समिट से जुड़े हर बड़े अपडेट, मोदी-शी जिनपिंग मुलाकात, सुरक्षा व्यवस्था और दिल्ली ट्रैफिक से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें।
BRICS Summit 2026 Live Updates: राजधानियों और संपूर्ण क्रांति का बदलेगा रूट
11 सितंबर को नई दिल्ली-रांची, नई दिल्ली-डिब्रूगढ़, नई दिल्ली-सियालदह, नई दिल्ली-हावड़ा और नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस समेत संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को वैकल्पिक रूट से चलाया जाएगा। इन ट्रेनों को नई दिल्ली-पुरानी दिल्ली-साहिबाबाद रूट से डायवर्ट किया गया है।
11 सितंबर को कई लोकल ट्रेनें रद्द
11 सितंबर को पलवल-शकूरबस्ती, गाजियाबाद-नई दिल्ली, नई दिल्ली-पलवल और दिल्ली जंक्शन-शामली रूट की कई लोकल ट्रेनें रद्द रहेंगी। कुछ ट्रेनों को उनके सामान्य स्टेशन की जगह दूसरे स्टेशनों से चलाया जाएगा।
BRICS Summit 2026 Live Updates: 11-13 सितंबर तक ट्रेन सेवाओं पर असर
BRICS शिखर सम्मेलन के चलते 11 से 13 सितंबर तक दिल्ली-NCR में कई ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहेंगी। नॉर्दर्न रेलवे ने कई EMU और MEMU ट्रेनें रद्द की हैं जबकि कई लंबी दूरी की ट्रेनों के रूट बदले गए हैं।
BRICS Summit 2026 Live Updates: ब्रिक्स को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट
ब्रिक्स को लेकर पीएम मोदी ने किया पोस्ट- पूर्ण विश्वास है कि सम्मेलन में विश्व कल्याण की कामना के साथ विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन की बड़ी बातें
कब और कहां: भारत 12-13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।
कौन-कौन शामिल होंगे: BRICS सदस्य और साझेदार देशों के नेता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, दक्षिण अफ्रीका के
राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो शामिल हैं। इसके अलावा अन्य आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि भी पहुंचेंगे।
इस साल की थीम: सम्मेलन की थीम 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability' है जो 'Humanity First' यानी 'मानवता पहले' के सिद्धांत पर आधारित है।
मुख्य फोकस: BRICS देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना और साझा हितों से जुड़े वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करना सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य है।
भारत की अध्यक्षता: भारत ने 1 जनवरी 2026 को चौथी बार BRICS की अध्यक्षता संभाली।
पहले कब संभाली अध्यक्षता: भारत इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में BRICS की अध्यक्षता कर चुका है।
2026 में गतिविधियां: भारत की अध्यक्षता के दौरान देश के 25 से ज्यादा शहरों में 350 से अधिक बैठकें और उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।
सहयोग के तीन प्रमुख स्तंभ: BRICS में सहयोग के तीन मुख्य क्षेत्र हैं- राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, आर्थिक और वित्तीय सहयोग, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क
भारत का रुख: भारत का जोर व्यावहारिक और विकास केंद्रित नतीजों पर है। साथ ही कारोबार और लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
BRICS के 20 साल: 2026 में BRICS की स्थापना के 20 साल पूरे हो रहे हैं। भारत BRICS का संस्थापक सदस्य है।
BRICS Summit 2026 Live Updates: BRICS समिट से पहले तारिक रहमान पर सस्पेंस खत्म
बांग्लादेश ने गुरुवार को प्रधानमंत्री तारिक रहमान के इस सप्ताह भारत में होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल होने की संभावना से इनकार कर दिया। ढाका का कहना है कि रहमान को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर सम्मेलन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। हालांकि, भारत का कहना है कि रहमान को BIMSTEC के मौजूदा चेयरमैन के तौर पर समिट के आउटरीच सेशन में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर...
यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बड़ी BRICS मौजूदगी
फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब पुतिन रूस के बाहर किसी BRICS शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से शामिल हो रहे हैं।
BRICS Summit 2026 Live Updates: मोदी-पुतिन की अहम बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच शुक्रवार को व्यापक बातचीत होगी। दोनों नेता व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, तकनीक, फार्मास्यूटिकल्स और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों समेत कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।
उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत पहुंचे पुतिन का एयरपोर्ट पर विदेश राज्य मंत्री के. वी. सिंह ने स्वागत किया। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तीन दिवसीय भारत दौरे पर शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे। वह BRICS शिखर सम्मेलन में शामिल होने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे।
दिल्ली में अयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रमुख और उनके प्रतिनिधिमंडल शामिल होने आ रहे हैं। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। इस दौरान शुक्रवार से राजधानी की 35 से अधिक सड़कों पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहेगा। ड्रोन के उड़ान पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। पढ़ें पूरी खबर...
पुतिन समेत BRICS नेताओं के पहुंचने पर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी
शनिवार को भारत मंडपम में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजधानी में 15 हजार से ज्यादा दिल्ली पुलिसकर्मी, 200 पैरामिलिट्री जवान और 500 से अधिक CCTV कैमरे तैनात किए गए हैं।
दिल्ली में पूरी तरह से बंदी नहीं होगी लेकिन VVIP काफिलों की आवाजाही वाले रास्तों पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक रोका जा सकता है और डायवर्जन या अन्य प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मथुरा रोड, सरदार पटेल मार्ग, जनपथ और शांति पथ समेत 35 से ज्यादा सड़कों पर असर पड़ने की संभावना है।
मेट्रो, बस, ऑटो और कैब सेवाएं चलती रहेंगी, हालांकि प्रतिबंधित इलाकों में इनकी आवाजाही और पहुंच को नियंत्रित किया जा सकता है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले अपना रूट तय कर लें और ट्रैफिक से जुड़ी जानकारी के लिए सिर्फ आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करें। सोशल मीडिया पर दिल्ली में पूरी तरह बंदी की चल रही खबरों को पुलिस ने गलत बताया है।
नमस्कार, जनसत्ता के लाइव ब्लॉग मे आपका स्वागत है!
नमस्कार, सुप्रभात! जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। दिल्ली में हो रहे 18वेंं BRICS समिट से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।