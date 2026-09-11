कब और कहां: भारत 12-13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।

कौन-कौन शामिल होंगे: BRICS सदस्य और साझेदार देशों के नेता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, दक्षिण अफ्रीका के

राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो शामिल हैं। इसके अलावा अन्य आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि भी पहुंचेंगे।

इस साल की थीम: सम्मेलन की थीम 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability' है जो 'Humanity First' यानी 'मानवता पहले' के सिद्धांत पर आधारित है।

मुख्य फोकस: BRICS देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना और साझा हितों से जुड़े वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करना सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य है।

भारत की अध्यक्षता: भारत ने 1 जनवरी 2026 को चौथी बार BRICS की अध्यक्षता संभाली।

पहले कब संभाली अध्यक्षता: भारत इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में BRICS की अध्यक्षता कर चुका है।

2026 में गतिविधियां: भारत की अध्यक्षता के दौरान देश के 25 से ज्यादा शहरों में 350 से अधिक बैठकें और उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

सहयोग के तीन प्रमुख स्तंभ: BRICS में सहयोग के तीन मुख्य क्षेत्र हैं- राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, आर्थिक और वित्तीय सहयोग, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क

भारत का रुख: भारत का जोर व्यावहारिक और विकास केंद्रित नतीजों पर है। साथ ही कारोबार और लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

BRICS के 20 साल: 2026 में BRICS की स्थापना के 20 साल पूरे हो रहे हैं। भारत BRICS का संस्थापक सदस्य है।