BRICS Summit: पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच क्या हुई बात? चीन के विदेश मंत्रालय का सामने आया बयान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को दक्षिण अफ्रीका की यात्रा का समापन करते हुए इसे बेहद सार्थक बताया और वह वहां से यूनान रवाना हो गए।

अफ्रीका में BRICS समिट के दौरान पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति बात करते नजर आए (AP Image)

