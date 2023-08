BRICS Summit: दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स नेताओं की बैठक, बिजनेस फोरम में नहीं शामिल हुए शी जिनपिंग

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ‘X’ (ट्विटर) पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स लीडर्स रिट्रीट में भाग लेने के लिए समर पैलेस पहुंचे। प्रधानमंत्री के साथ अन्य ब्रिक्स नेता वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे और वैश्विक चुनौतियों का समाधान तलाशने के लिए ब्रिक्स मंच का लाभ उठाएंगे।

दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट (Source- PTI)

