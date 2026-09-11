ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के प्रमुखों द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में सीमा पार भुगतानों को आसान बनाने के लिए ‘व्यावहारिक’ और ‘कुशल’ समाधानों पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही व्यापार और निवेश के लिए अपनी स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया है।

इसी बीच, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी ब्रिक्स सदस्यों और भागीदार देशों से एक-दूसरे की मुद्राओं में व्यापार करने और भुगतान प्रणालियों को जोड़ने का आग्रह किया। ब्रिक्स बिजनेस फोरम में गोयल ने कहा कि ‘सहयोग को और बेहतर करने की अपार संभावनाएं हैं’ और भागीदार देशों के बीच व्यापार को और विविधतापूर्ण बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापार किसी भी सदस्य देश के विकास में बाधा नहीं बनना चाहिए।

शनिवार से नई दिल्ली में शुरू हो रहे दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले शुक्रवार को जारी संयुक्त बयान में कहा गया, “…हम भुगतान व मैसेजिंग चैनलों के आपसी तालमेल पर किए गए कार्य और ब्रिक्स की स्थानीय मुद्राओं के उपयोग पर हुई चर्चाओं की सराहना करते हैं।”

बयान में कहा गया, “हम BPTF को प्रोत्साहित करते हैं कि वह ब्रिक्स देशों के बीच तेज, सस्ती, अधिक सुलभ, पारदर्शी और सुरक्षित सीमा पार भुगतान की व्यावहारिक सुविधाएं विकसित करने के लिए काम जारी रखे।”

BPTF का तात्पर्य ‘ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स’ से है। यह संयुक्त बयान जयपुर (12-13 अगस्त) और गुरुवार को वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठकों के बाद जारी किया गया है।

CBDC पर चर्चा

इससे पहले अगस्त में, रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा था कि ब्रिक्स सदस्य अपनी त्वरित भुगतान प्रणालियों और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) को आपस में जोड़ने पर चर्चा कर रहे हैं। मल्होत्रा ने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय भुगतानों की लागत कम करने की काफी गुंजाइश है।

स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देने और खुदरा भुगतान प्रणालियों (जैसे यूपीआई) को जोड़ने का यह प्रयास ऐसे समय में हो रहा है, जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत लंबी खींच रही है। इस पहल ने अमेरिका को नाराज भी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स सदस्यों पर 10% से 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी है।

ट्रंप की नाराजगी

ट्रंप का मानना है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं का यह समूह डॉलर को ‘कमजोर’ और ‘नष्ट’ करने के लिए बनाया गया है। ट्रंप ने पिछले साल जुलाई में कहा था, “…अगर हमने डॉलर का वैश्विक दर्जा खो दिया, तो यह एक बड़ा विश्व युद्ध हारने जैसा होगा। हम फिर वही देश नहीं रहेंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे… डॉलर राजा है और हम इसे ऐसा ही बनाए रखेंगे।”

इस बीच, ब्रिक्स देशों ने बार-बार दोहराया है कि वे लेनदेन के माध्यम के रूप में अमेरिकी डॉलर को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे केवल एक ऐसा ‘व्यावहारिक विकल्प पेश करना चाहते हैं जो बाजार की दक्षता बढ़ाए’ और सभी के लिए लाभदायक हो।

अमेरिकी डॉलर वर्तमान में भुगतान, व्यापार और निवेश के लिए दुनिया की सबसे दबदबे वाली मुद्रा है। यही वजह है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर में रखते हैं। हालांकि, 2022 की शुरुआत में यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका द्वारा रूस की डॉलर परिसंपत्तियों को फ्रीज किए जाने से सोने जैसी अन्य संपत्तियों की ओर झुकाव तेजी से बढ़ा है।

मध्य-2022 में, रिजर्व बैंक ने रुपये में व्यापार निपटाने के एक ढांचे की घोषणा की थी। ताजा आंकड़ों के अनुसार, 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत के कुल आयात का 8.14% (1.58 लाख करोड़ रुपये) रुपये में निपटाया गया। यह अप्रैल-जून 2025 में रुपये में हुए 25,402 करोड़ रुपये के आयात निपटान से छह गुना से भी अधिक है। विशेषज्ञों के अनुसार, आयात भुगतान के लिए रुपये के उपयोग में आई इस भारी उछाल की मुख्य वजह रूस से कच्चे तेल की खरीद का भुगतान है।

अन्य ब्रिक्स देश भी अपनी मुद्राओं को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे चीन अपने ‘युआन’ को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन आलोचक वैश्विक भुगतानों में युआन की बेहद मामूली हिस्सेदारी की ओर इशारा करते हैं।

अंतरराष्ट्रीय भुगतानों के लिए इस्तेमाल होने वाले नेटवर्क SWIFT के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में वैश्विक भुगतानों में युआन की हिस्सेदारी केवल 3.1% थी। दूसरी ओर, अमेरिकी डॉलर 50.99% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर था। अन्य मानकों के अनुसार, वैश्विक विदेशी मुद्रा व्यापार में डॉलर की हिस्सेदारी 80% से अधिक है।

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नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है, जब पश्चिमी एशिया में तनाव के कारण वैश्विक व्यापार संकट के दौर से गुजर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। ऐसे में जब तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्राध्यक्ष एक मंच पर आ रहे हैं, तो डी-डॉलराइजेशन का मुद्दा फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।