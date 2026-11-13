हम अक्सर वायु प्रदूषण को खांसी, सांस की तकलीफ और फेफड़ों की बीमारी से जोड़कर देखते हैं। लेकिन हवा में मौजूद प्रदूषण के बेहद छोटे कण शरीर को एक और बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक नई स्टडी में पता चला है कि लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से टाइप-2 डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी होने का खतरा 10 से 16 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

इसका मतलब है कि खराब हवा का असर सिर्फ हमारे फेफड़ों पर ही नहीं, बल्कि शरीर के अंदर खून में शुगर को संभालने की प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है। यानी जिस प्रदूषण को हम रोज सांस के साथ अंदर ले रहे हैं, वह आगे चलकर डायबिटीज जैसी बीमारी की वजह भी बन सकता है।

हवा में मौजूद PM2.5 के छोटे-छोटे कणों के संपर्क में लंबे समय तक रहने से टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। यह बात ‘जर्नल ऑफ वैस्कुलर डिजीज’ में छपी एक नई स्टडी में सामने आई है।

14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस से पहले सामने आई इस स्टडी में दुनिया भर के 20 करोड़ से ज्यादा लोगों से जुड़े आंकड़ों की जांच की गई। शोधकर्ताओं ने 13 अलग-अलग रिसर्च की समीक्षा की। इन सभी में वायु प्रदूषण और डायबिटीज के बीच संबंध को समझने की कोशिश की गई।

स्टडी में बताया गया है कि वायु प्रदूषण का असर सिर्फ दिल और फेफड़ों तक सीमित नहीं रहता। यह शरीर के उस काम में भी रुकावट डाल सकता है, जिसके जरिए हमारा शरीर खाने को ऊर्जा में बदलता है और खून में शुगर का स्तर संभालता है। इसलिए अब डायबिटीज और दिल से जुड़ी बीमारियों से बचाव की योजना बनाते समय वायु प्रदूषण को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है।

हवा में प्रदूषण बढ़ने के साथ बढ़ता है शुगर का खतरा

इस स्टडी के सह-लेखक दिल्ली के फोर्टिस सी-डॉक अस्पताल के कार्यकारी अध्यक्ष और मधुमेह एवं अंतःस्रावी रोग विभाग के निदेशक डॉ. अनूप मिश्रा हैं।

शोधकर्ताओं ने टाइप-2 डायबिटीज के नए मरीजों से जुड़ी सात रिसर्च की जांच की। इनमें से छह रिसर्च में पाया गया कि PM2.5 के लंबे समय तक संपर्क में रहने से डायबिटीज होने का खतरा 10 से 16 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

स्टडी के मुताबिक, अगर हवा में हर घन मीटर में PM2.5 की मात्रा 10 माइक्रोग्राम बढ़ जाती है, तो टाइप-2 डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है। यह बात सिर्फ भारत या दूसरे एशियाई देशों के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों में रहने वाले लोगों के मामले में भी सामने आई है। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि हवा में इन जहरीले कणों की मात्रा जितनी ज्यादा होती है, डायबिटीज का खतरा भी उतना ही बढ़ता जाता है।

आखिर क्या है PM2.5, जो शरीर को पहुंचा रहा है नुकसान?

PM2.5 हवा में मौजूद धूल, धुएं और दूसरे प्रदूषित पदार्थों के बेहद छोटे कण होते हैं। इनका आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता।

ये कण सांस के साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं और फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि ये सेहत के लिए ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं।

इनसे सिर्फ खांसी, सांस लेने में परेशानी और फेफड़ों की बीमारी का खतरा नहीं बढ़ता, बल्कि शरीर के दूसरे अंगों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। नई स्टडी में इनके लंबे समय तक संपर्क और टाइप-2 डायबिटीज के बढ़ते खतरे के बीच संबंध पाया गया है।

आम लोगों के लिए इस स्टडी का सबसे जरूरी संदेश यही है कि प्रदूषित हवा को सिर्फ खांसी या सांस की परेशानी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसका असर शरीर के अंदर भी पड़ सकता है और लंबे समय में डायबिटीज जैसी बीमारी का खतरा बढ़ सकता है।

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