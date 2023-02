Live

National News Live: दिल्ली एक्साइज मामले में ED ने चैरियट प्रोडक्शन मीडिया के मालिक को किया गिरफ्तार

National News Live Updates: बुधवार को दिल्ली शराब नीति मामले में CBI ने तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) (Source- representational image/ Indian Express)

Go to Live Updates प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच के सिलसिले में चैरियट प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (Chariot Production Media Pvt Ltd) के मालिक राजेश जोशी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली शराब नीति मामले में CBI ने तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी केस में हैदराबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुचिबाबू गोरंटला को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी ने कहा कि असहयोग करने के कारण उन्हें मंगलवार शाम को गिरफ्तार किया गया। Live Updates National News Live: दिल्ली एक्साइज मामले में ED ने चैरियट प्रोडक्शन मीडिया के मालिक को किया गिरफ्तार, जानें पल-पल की अपडेट्स 10:43 (IST) 9 Feb 2023 Punjab: गुरदासपुर सीमा के पास मिला पाकिस्तानी ड्रोन, BSF ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन पंजाब में गुरदासपुर सीमा के पास पाकिस्तानी ड्रोन मिलने के बाद BSF ने सर्च ऑपरेशन चलाया। गुरदासपुर सेक्टर में बीएसएफ के डीआईजी प्रभाकर जोशी ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा, “बीएसएफ की अदिया पोस्ट के पास बीती रात एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन की ओर फायरिंग की। पुलिस और बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है।” ED ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच के सिलसिले में प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजेश जोशी को गिरफ्तार किया है।