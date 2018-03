IGI एयरपोर्ट पर बैगेज हैंडलिंग सिस्टम खराब होने से परेशानी में हजारों यात्री, खो गए लगेज बैग

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैगेज हैंडलिंग सिस्टम खराब हो जाने की वजह से देश और विदेश के से आए करीब हजारों यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम से ही बैगेज हैंडलिंग सिस्टम में खराबी देखी जा रही है, जिससे यात्रियों को उनके बैग नहीं मिले। कई यात्रियों के बैग भी गुम हो गए हैं। लिहाजा अब एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सभी यात्री अपने-अपने बैग को ढूड़ने के लिए एयरपोर्ट वालों से गुहार लगा रहे हैं। हालांकि बैगेज हैंडलिंग सिस्टम खराब होने की सूचना मिलते ही यात्रियों की मदद भी की जा रही है। हाल ही एयरपोर्ट लिमिटेड के प्रवक्ता का बयान आया है कि वीकेंड हॉलीडे के चलते कई बार यात्रियों के बैगेज में संदिग्ध चीजों की संख्या बढ़ जाती है। बता दें कि इन चीजों में पॉवर बैंक, लाइटर जैसी चीजें शामिल हैं। इसलिए यात्रियों के बैगेज को एयरपोर्ट पर मैनुअली चेक किया जा रहा है, जिस वजह से देरी हो रही है।

System failure detected in baggage handling system at Delhi Airport, thousands of bags reported to be misplaced as of now. pic.twitter.com/HSQOgj2BcQ — ANI (@ANI) March 29, 2018

वहीं दूसरी ओर विस्तारा एयरलाइन ने कहा, ” डियर कस्टमर दिल्ली एयरपोर्ट परेशानी का सामना कर रहा है। चेक इन करने के बाद बैगेज हैंडलिंग सिस्टम फेल हो गया। इसके चलते फ्लाइट्स में हजारों बैग की लोडिंग नहीं हो पाई। एयरलाइन और एयरपोर्ट अफसर इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया सहयोग करें, जब तक फंसे हुए बैग संबंधित लोगों तक न पहुंच जाएं। हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। परेशानी के लिए खेद है, लेकिन यह सिर्फ एयरलाइन के कंट्रोल में नहीं है।”

#TravelUpdate Due to heavy rush at most airports especially in the mornings, customers are advised to report at least 90 minutes prior to departure to allow sufficient time for check-in and security check. — Vistara (@airvistara) March 29, 2018

With onset of holiday weekend, Delhi Airport experienced increased level of dangerous goods, particularly power banks & lighters, in luggage. Incident rate was 30% higher than average. It impacted baggage handling due to the manual reconciliation of the suspect baggage: DIAL Spox — ANI (@ANI) March 29, 2018

