Tamil Nadu News: तमिलनाडु के पर्यटन मंत्री एस. राजेश कुमार ने रविवार को चेतावनी दी कि अगर टीवीके ने 2029 के संसदीय चुनावों के लिए विजय को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने का नैरेटिव जारी रखा, तो वे और उनके कांग्रेस सहयोगी विश्वनाथन (उच्च शिक्षा मंत्री) जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली कैबिनेट से इस्तीफा दे देंगे।

पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए राजेश कुमार ने कहा, “अगर टीवीके की ओर से राहुल गांधी को 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं माना जाता है, तो तमिलनाडु सरकार में शामिल दोनों कांग्रेस मंत्री तुरंत अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे और कैबिनेट से हट जाएंगे।”

राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही- राजेश कुमार

राजेश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार और उसकी जन-विरोधी और युवा-विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार लड़ने की वजह से राहुल गांधी की लोकप्रियता हर वर्ग के लोगों के बीच बढ़ रही है। देश भर के वोटरों और कांग्रेस ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मान लिया है।

Kanyakumari, Tamil Nadu Minister Rajesh Kumar says, "Rahul Gandhi will be the Prime Minister of India in 2029. If the Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) says it does not agree with this, the two Congress ministers in the TVK Cabinet will resign from their posts…" (30.08) pic.twitter.com/JGYDhrlZCf — ANI (@ANI) August 31, 2026

पार्टी कार्यकर्ताओं की जोरदार तालियों के बीच राजेश कुमार ने कहा, “अगर टीवीके कोई ऐसा उल्टा फैसला लेती है कि वह राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं मानेगी, तो तमिलनाडु कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के दोनों मंत्री तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देंगे।”

बता दें कि टीवीके नेताओं ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को 2029 के लोकसभा चुनावों में तमिलनाडु से संभावित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने के बार-बार प्रयास किए। इस चर्चा को तब और बल मिला मंत्री आधव अर्जुन ने जोर देकर कहा कि देश के सर्वोच्च पद पर तमिलनाडु के किसी नेता का कब्जा होना चाहिए।

एक मीडिया संस्थान की ओर से किए गए सर्वे में विजय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बाद तीसरे सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर जगह दी गई थी। इसके बाद इस मुद्दे ने राष्ट्रीय स्तर पर काफी सुर्खियां बटोरीं।

जोसेफ विजय ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की

जोसेफ विजय के नेतृत्व में टीवीके ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतकर राज्य में डीएमके और एआईएडीएमके के दशकों पुराने वर्चस्व को तोड़ दिया। इसके बाद टीवीके ने वीसीके, आईयूएमएल, कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआई (एम) के समर्थन से राज्य सरकार बनाई।

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने शुक्रवार को सरकारी संस्थानों के औचक निरीक्षण का अपना सिलसिला जारी रखा। इस बार उन्होंने चेन्नई के बाहर स्थित भारत के सबसे बड़े जेल परिसरों में से एक पुझल सेंट्रल जेल का दौरा किया और कैदियों से बातचीत की। निरीक्षण के दौरान विजय ने कैदियों के लिए बुनियादी सुविधाओं, खाने की क्वालिटी, मेडिकल सुविधाएं और व्यावसायिक प्रशिक्षण का जायजा लिया और साथ ही कैदियों से उनकी जरूरतों के बारे में फीडबैक भी लिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…