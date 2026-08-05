भारत का अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा विवाद काफी पुराना है जो दशकों से सुलझा नहीं है। वहीं नेपाल और म्यांमार के साथ कुछ सीमित क्षेत्रों को लेकर मतभेद हैं जिसे सुलझाने की कोशिश समय-समय पर होती रही है। म्यांमार के साथ कुछ हिस्से को लेकर बना हुआ भारत का सीमा विवाद सुलझान का प्रयास एकबार फिर भारत की ओर से किया जा रहा है। दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार करीब 1.44 वर्ग मील क्षेत्र की अदला-बदली से जुड़े एक आंतरिक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

म्यांमार के साथ हो सकती है जमीन अदला-बदली

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रस्ताव के जरिए दोनों देशों के बीच लंबे समय से चला आ रहा सीमा निर्धारण का रास्ता साफ हो सकता है। हालांकि विदेश मंत्रालय (MEA) की ओर से यह सरकार के किसी भी अधिकारी की ओर से इसको लेकर ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा पर कुछ ऐसे सेक्टर हैं, जिनका सीमांकन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इन क्षेत्रों को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। जायसवाल ने कहा कि फिलहाल जमीन अदला-बदली को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

बाद में हो सकता है फेंसिंग का काम

म्यांमार के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अगर भारत सरकार जमीन की अदला-बदली का प्रस्ताव लेकर आती है तो यह काफी अहम होगा। इस प्रस्ताव के आने से मणिपुर के चंदेल जिले जैसे संवेदनशील क्षेत्रों का भी सीमा विवाद सुलझने में मदद मिलेगी। जमीन अदला-बदली हो जाने के बाद कोई विवाद नहीं रहेगा और उसके बाद आराम से बॉर्डर पर फेंसिंग का काम किया जा सकता है। फेंसिंग होने से अवैध घुसपैठ, ड्रग्स तस्करी और उग्रवादी गतिविधियों को खत्म किया जा सकेगा।

1,643 किलोमीटर लंबी है भारत-म्यांमार सीमा

बता दें कि भारत और म्यांमार के बीच कुल 1643 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो चार पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें अरुणाचल प्रदेश का 520 किमी का हिस्सा, मिजोरम की 510 किमी की सीमा, मणिपुर की 398 किमी की सीमा, नागालैंड की 215 किमी की सीमा इस बॉर्डर को छूती है।

म्यांमार सीमा विवाद भारत के लिए 2021 से चुनौतीपूर्ण हुआ

बता दें कि भारत के लिए म्यांमार का सीमा विवाद बहुत पुराना है, लेकिन 2021 से यह विवाद भारत के लिए चुनौतीपूर्ण तब हो गया जब वहां सैन्य तख्तापलट के बाद शुरू हुए गृहयुद्ध और राजनीतिक अस्थिरता का असर सीमा सुरक्षा पर पड़ने लगा। बड़ी संख्या में शरणार्थियों ने भारत का रूख किया। खासकर यह लोग मणिपुर के लिए सामाजिक और सुरक्षा संबंधी चुनौती बनने लगे। भारत सरकार ने बॉर्डर पर फेंसिंग करनी चाही, लेकिन इस परियोजनाओं में भी कई बार बाधाएं आईं। दिसंबर 2025 में मणिपुर के चंदेल जिले में नई बनाई गई फेंसिंग के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

अमित शाह ने 2024 में कही थी फेंसिंग की बात

फरवरी 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पूरे 1,643 किलोमीटर लंबे भारत-म्यांमार सीमा क्षेत्र पर फेंसिंग की जाएगी। इसके साथ ही सीमा पर पेट्रोल ट्रैक और आधुनिक निगरानी प्रणाली (Hybrid Surveillance System) भी विकसित की जाएगी। उन्होंने बताया था कि मणिपुर के मोरेह क्षेत्र में 10 किलोमीटर तक फेंसिंग पूरी हो चुकी है और कई अन्य परियोजनाओं पर काम जारी है।

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म्यांमार के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद आंग ह्लाइंग इसी साल मई-जून में भारत की यात्रा पर आए थे जहां उन्होंने म्यांमार के साथ सीमा विवाद को लेकर बयान दिया था। यहां पढ़ें पूरी खबर…