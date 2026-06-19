केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने सत्ता में वापसी के बाद शुक्रवार को राज्य सरकार का पहला बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह संशोधित यूडीएफ बजट अगले पांच वर्षों में कल्याणकारी योजनाओं का रोडमैप होगा। सतीशन ने आगे कहा कि यूडीएफ स्पष्ट जनसमर्थन के साथ सत्ता में आई। हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र जो कभी वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। अब गंभीर दबाव में हैं, और प्रमुख सामाजिक विकास संकेतक स्थिर हो गए हैं। युवा बेरोजगारी एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता देकर, आधुनिक प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके, रोजगार के अधिक अवसर पैदा करके, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की रक्षा करके और आधुनिक अवसंरचना को उन्नत बनाकर हम ‘नए युग का केरल’ (पुथुयुग केरल) का निर्माण करेंगे। ये पहलें केरल की सामाजिक प्रगति को बहाल करने और जनता से किए गए वादों को पूरा करने के हमारे प्रयासों का मार्गदर्शन करेंगी।

केरल सरकार द्वारा राज्य के वित्त पर श्वेत पत्र प्रस्तुत करने के लगभग दो सप्ताह बाद राज्य का बजट पेश किया जा रहा है, जिसमें बढ़ते कर्ज, बकाया देनदारियों और घटते वित्तीय संसाधनों की गंभीर स्थिति का वर्णन किया गया है। इस पृष्ठभूमि में, मुख्यमंत्री सतीशान ने बार-बार कहा है कि प्रशासन को गंभीर बाधाओं के बावजूद अपने वादों को पूरा करने के लिए नए संसाधनों की पहचान करनी होगी।

सतीशन ने केरल के सामने मौजूद गंभीर वित्तीय संकट को उजागर किया। उन्होंने कहा कि राज्य का अपना कर राजस्व अन्य राज्यों की तुलना में कम है और केंद्र सरकार का हिस्सा भी काफी घटा हुआ है। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि राज्य 5.07 लाख करोड़ रुपये के कुल ऋण बोझ के साथ एक बड़ी वित्तीय चुनौती का सामना कर रहा है, फिर भी उन्होंने “नए युग के केरल” के लिए एक खाका पेश करने का वादा किया और बजट को विकास और कल्याण का सच्चा सूचकांक बताया।

सतीशन ने अपने बजट में प्रमुख घोषणाएं कीं-

तीर्थयात्रा पर्यटन को बढ़ावा देना

केरल में तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में सबरीमाला, गुरुवयूर, कोट्टियम, तिरुवल्लम मंदिरों को तिरुपति मंदिर मॉडल पर विकसित किया जाएगा। कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थों के लिए नई कर प्रणाली लागू की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाला सड़क कर कम किया जाएगा

दिल्ली स्थित श्री नारायण गुरु सांस्कृतिक केंद्र ने घोषणा की

नई दिल्ली में श्री नारायण गुरु की प्रतिमा और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। एर्नाकुलम में दिवंगत अभिनेता सलीमकुमार की स्मृति में स्मारक निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम में आउटर रिंग रोड परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं। डेटा-आधारित निर्णय सहायता प्रणाली लागू की जाएगी और इसके लिए 30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट मॉडल के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की खरीद करके सप्लाईको को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। केंद्र सरकार से अपेक्षित बकाया राशि प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे।

भूमि के उचित मूल्य की समीक्षा की जाएगी, दिव्यांगजन समुदाय के लिए 5,952 करोड़ आवंटित होंगे

केरल के विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान में निर्धारित उचित मूल्य में विसंगतियों की शिकायतों के मद्देनजर, भूमि के उचित मूल्य की समीक्षा की जाएगी। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के लिए 5,952 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कालीकट हवाई अड्डे तक एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण पर व्यवहार्यता अध्ययन कराने के लिए 1 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।

‘ऑपरेशन तूफान’ के लिए 10 करोड़ रुपये

महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मकालकोप्पम परियोजना शुरू की जाएगी। केरल भर के पुलिस स्टेशनों में ज्यादा महिला पुलिस अधिकारियों को स्टेशन हाउस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस बीच, केरल में मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों को कम करने के लिए ‘ऑपरेशन तूफान’ के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

उच्च शिक्षा में राजनीतिक प्रभाव को कम करने के लिए अकादमिक परिषद

शैक्षणिक मामलों पर अत्यधिक राजनीतिक प्रभाव को रोकने के लिए अकादमिक परिषद का गठन किया जाएगा। छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए कॉलेजों में लोकपाल व्यवस्था शुरू की जाएगी। नौकरी की तलाश कर रहे स्नातकों के लाभ के लिए ब्रिज प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे।

रैगिंग विरोधी उपाय

सरकार कैंपस में रैगिंग रोकने के लिए कड़े कदम उठाएगी। सिद्धार्थन स्टूडेंट डिस्ट्रेस ऐप विकसित किया जाएगा और सिद्धार्थन एंटी-रैगिंग एंड स्टूडेंट वेलफेयर एक्ट लागू किया जाएगा। यह पहल 20 वर्षीय छात्र जेएस सिद्धार्थन की स्मृति में की जा रही हैं, जिन्होंने कथित तौर पर वायनाड स्थित केरल पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में क्रूर और लंबे समय तक चली रैगिंग के बाद आत्महत्या कर ली थी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आवास योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए एक नई आवास योजना लागू की जाएगी। दिव्यांगजनों की सहायता के लिए बाधा-मुक्त पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।

‘सेमेस्टर इन केरल’ के माध्यम से विदेशी छात्रों को आकर्षित करना

भविष्य की तैयारियों के लिए एक थिंक टैंक स्थापित किया जाएगा। ‘सेमेस्टर इन केरल’ योजना के माध्यम से विदेशी छात्रों को आकर्षित करके अकादमिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। छात्रों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए केरल के विश्वविद्यालयों के बीच क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा प्रदान की जाएगी। केरल के विश्वविद्यालयों में छात्रों की विविधता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

ओलंपिक- विजन 2036

ओलंपिक के लिए खेल प्रतिभाओं को पोषित करने हेतु विजन 2036 को लागू किया जाएगा।

लड़कियों के अनुकूल परिसरों और वैज्ञानिक सोच पर ध्यान केंद्रित करना

सामान्य शिक्षा क्षेत्र के लिए 1477.57 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था और सभी छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता सुनिश्चित करके परिसरों को बालिका-अनुकूल बनाया जाएगा। वैज्ञानिक प्रतिभा को बढ़ावा देने और केरल को वैश्विक ज्ञान केंद्र बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू वैज्ञानिक प्रतिभा केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए इनक्यूबेशन सेंटर

स्टार्ट-अप और महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए एक इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि महिला पर्यटन उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाएगा।

परिवहन क्षेत्र को 1,578 करोड़ और पर्यटन क्षेत्र को 325 करोड़ रुपये आवंटित

परिवहन क्षेत्र के लिए 1,578 करोड़ रुपये और पर्यटन क्षेत्र के लिए 325 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सतीशन ने बताया कि पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिलाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

वायनाड, कासरगोड और इडुक्की के लिए विशेष पैकेज

वायनाड, कासरगोड और इडुक्की जिलों के उत्थान के लिए, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के साधनों के क्षेत्र में एक विशेष पैकेज लागू किया जाएगा। सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन ग्राम सभा सुविधा शुरू की जाएगी। सभी तटीय निवासियों को स्वामित्व विलेख प्रदान किए जाएंगे। मछुआरों के लिए केरोसिन सब्सिडी बढ़ाकर 75 रुपये कर दी गई है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए 192 करोड़ रुपये

वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए 243.80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तेंदुए और बाघों की जनगणना की जाएगी। तकनीकी प्रगति का उपयोग करते हुए केरल में मानव-वन्यजीव संघर्षों को कम करने के लिए 192.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया दल (आरआरटी) तैनात किए जाएंगे।

केएसआरटीसी की मुफ्त बस यात्रा योजना के लिए मुआवजा

महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना को लागू करने में केएसआरटीसी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। स्टार्टअप, इनोवेशन हब, स्मार्ट उद्योगों को बढ़ावा देने और जेनरेशन जेड के बीच तकनीकी उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड के लिए लाइट मेट्रो परियोजना

तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड लाइट मेट्रो परियोजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी। प्रारंभिक कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कोच्चि-पेरुम्बावूर-अलुवा कॉरिडोर को वैश्विक फर्नीचर हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कोच्चि-त्रिशूर क्षेत्र को स्वर्ण विनिर्माण कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार ने एक वैश्विक स्वर्ण हब का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

केरल स्कूल ऑफ प्लानिंग, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन की स्थापना की जाएगी

केरल में योजना, वास्तुकला और डिजाइन के लिए एक स्कूल की स्थापना पीपीपी मॉडल के तहत की जाएगी। प्रस्तावित संस्थान वास्तुकला और डिजाइन में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा शहरी नियोजन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

मिशन समुद्र के लिए 400 करोड़ रुपये का आवंटन

मुख्यमंत्री ने अगले पांच वर्षों में केरल को वैश्विक समुद्री मानचित्र पर स्थापित करने के लिए मिशन समुद्र की घोषणा की है। परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 13 गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक समुद्री नीति तैयार की जाएगी। केरल में एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय स्थापित किया जाएगा।

केरल आर्थिक सुरक्षा बोर्ड पुनर्गठन के लिए विशेषज्ञ पैनल गठित किया जाएगा

केरल आर्थिक सुरक्षा बोर्ड के कामकाज में सुधार के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। सरकार के सामने केरल आर्थिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा कार्यान्वित 35,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन जुटाने का बोझ है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इसके अलावा, केआईआईबीएफ के बजट से बाहर के उधार और ऋण का बोझ केरल को आर्थिक अस्थिरता की ओर धकेल रहा है।

भविष्य के कौशल और नौकरियों पर नज़र रखने के लिए ग्लोबल जॉब वॉच टावर

सतीशन का कहना है कि राज्य सरकार ‘ग्लोबल जॉब वॉच टावर’ की स्थापना करेगी, जो भविष्य के कौशल और रोजगार संबंधी जानकारी जुटाने का एक मिशन होगा। यह मिशन भविष्य में रोजगार के अवसरों, उभरते कौशलों पर नज़र रखेगा, पाठ्यक्रम संशोधन की सिफारिशें करेगा और उद्योग-अकादमिक जगत के बीच संबंध सुनिश्चित करेगा। इस पहल के पहले चरण के लिए 2 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

ओमन चांडी स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा

मुख्यमंत्री सतीशन ने ओमन चांडी स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है, जो यूडीएफ के चुनाव-पूर्व इंदिरा वादों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए प्रारंभिक तौर पर 10 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं।

केरल नॉलेज वैली परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित

केरल नॉलेज वैली की स्थापना की जाएगी। जिसमें उच्च स्तरीय वैश्विक और राष्ट्रीय संस्थानों तथा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों को एक साथ लाया जाएगा। इससे राज्य उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनेगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तलाश में विदेश जाने वाले छात्रों के पलायन पर रोक लगेगी। इसके लिए निजी विश्वविद्यालय विधेयक में संशोधन किया जाएगा। परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है। इसी बीच, त्रिशूर सरकारी मेडिकल कॉलेज और तिरुवनंतपुरम स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज को ‘विश्वविद्यालय के घटक कॉलेज’ का दर्जा दिया जाएगा।

केरल सीएम वीडी सतीशन को जान से मारने की धमकी, आरोपी ने पुलिस को बताया उसने क्यों ऐसा किया

केरल पुलिस ने मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में सोनी थॉमस को गिरफ्तार किया है। पढ़ें पूरी खबर।

