बॉम्बे हाई कोर्ट की दो न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने पिछले सप्ताह एक न्यायाधीश वाली पीठ के एक निर्णय को सही ठहराया। इस फैसले में ‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ समाचार पत्र के प्रकाशक एक्सप्रेस पब्लिकेशंस (मदुरै) प्राइवेट लिमिटेड को ‘द इंडियन एक्सप्रेस (प्राइवेट) लिमिटेड’ के ट्रेडमार्क या ‘इंडियन एक्सप्रेस’ और ‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ से जुड़े किसी भी नाम का उल्लंघन या गलत इस्तेमाल करने से रोका गया था। यह रोक खास तौर पर पांच राज्यों और कुछ केंद्रशासित प्रदेशों के बाहर होने वाले प्रायोजित कार्यक्रमों और कारोबार के लिए लगाई गई थी।

न्यायमूर्ति भारती एच. डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा ए. देशपांडे की खंडपीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति रियाज आई. छागला की एकल पीठ के 13 नवंबर, 2025 के आदेश में ‘कोई विकृति या स्पष्ट त्रुटि नहीं’ थी।

मद्रास हाई कोर्ट के पांच फरवरी, 1995 के समझौता ज्ञापन (एमओएस) के आदेश के अनुसार, ‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ के इस्तेमाल पर रोक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और केंद्रशासित प्रदेशों—पुदुचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप आदि के बाहर लागू थी।

न्यायमूर्ति डांगरे और न्यायमूर्ति देशपांडे की पीठ ने 15 जून, 2026 को सुनाए गए एक निर्णय में एक्सप्रेस पब्लिकेशंस (मदुरै) प्राइवेट लिमिटेड की अपील में दायर एक अंतरिम अर्जी को खारिज कर दिया था। यह अपील न्यायमूर्ति छागला की पीठ के नवंबर, 2025 के उस फैसले के खिलाफ थी, जो वादी ‘द इंडियन एक्सप्रेस (प्राइवेट) लिमिटेड’ के व्यावसायिक बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े मुकदमे में एक अंतरिम अर्जी पर दिया गया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा, अधिवक्ता अरुण मोहन, अभिनव चंद्रचूड़ और अन्य अधिवक्ताओं ने यह तर्क दिया कि कंपनी रजिस्टर्ड टाइटल्स की ‘पूरी तरह से मालिक’ है और ‘एक्सप्रेस पब्लिकेशंस’ को जो अधिकार दिया गया था, वह केवल इस्तेमाल करने की इजाजत थी। इन अधिवक्ताओं ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस (प्राइवेट) लिमिटेड’ के लिए अधिवक्ता पूर्वी कमानी के दिशा-निर्देशों के मुताबिक यह दलील दी।