बॉलीवुड अभिनेत्री और IPL फ्रेंचाइजी किंग्‍स इलेवन पंजाब की को-ऑनर प्रिटी जिंटा को छेड़खानी मामले में कोर्ट से बड़ा झटका दिया है। एक्‍ट्रेस ने पूर्व सहयोगी नेस वाडिया पर मोलेस्‍टेशन का आरोप लगाया था। छेड़खानी का यह हाई प्रोफाइल मामला बांबे हाई कोर्ट पहुंच गया था। कोर्ट ने प्रिटी जिंटा की याचिका को खारिज कर दिया है। इससे नेस वाडिया को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस रणजीत मोरे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने प्रीति जिंटा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए बुधवार (10 अक्‍टूबर) को उद्योगपति नेस वाडिया के पक्ष में फैसला दिया। इससे पहले कोर्ट ने प्रीति और नेस वाडिया को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया था। बता दें कि एक्‍ट्रेस ने वर्ष 2014 में IPL के एक मैच के दौरान वाडिया पर सनसनीखेज आरोप लगाया था। हाई कोर्ट का यह फैसला ऐसे वक्‍त आया है, जब पूरे देश में #MeToo कैंपेन को लेकर लगातार यौन उत्‍पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं।

Bombay High Court quashes molestation case against Ness Wadia filed by actor Preity Zinta against him in 2014. pic.twitter.com/pmUOSpWWL3

— ANI (@ANI) October 10, 2018