Johnson Baby Powder: बंबई हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर की बिक्री पर लगाई रोक, लेकिन कर सकते हैं उत्पादन

Johnson Powder News, Bombay HC on Johnson Baby Powder: महाराष्ट्र सरकार ने पिछले सितंबर में इसका लाइसेंस रद्द करने और बेबी पाउडर के उत्पादन और बिक्री को तत्काल बंद करने के लिए कहा था।

जॉनसन बेबी पाउडर। (फोटो-रॉयटर)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram