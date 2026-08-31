सऊदी अरब के दम्माम से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब विमान के टॉयलेट में एक क्रू मेंबर को एक टिश्यू पेपर मिला, जिस पर ‘बम’ लिखा हुआ था। धमकी मिलने के बाद पायलटों ने एहतियात के तौर पर विमान को अहमदाबाद डायवर्ट करने का फैसला किया।

अहमदाबाद पुलिस के मुताबिक, दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट ने करीब शाम 4:30 बजे अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। विमान में कुल 32 यात्री सवार थे। लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से उतारकर अहमदाबाद एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 में ले जाया गया।

टॉयलेट में मिला ‘बम’ लिखा टिश्यू पेपर

पुलिस के अनुसार, विमान के टॉयलेट में एक क्रू मेंबर को टिश्यू पेपर मिला, जिस पर ‘बम’ लिखा हुआ था। इसके बाद विमान में बम होने की आशंका को देखते हुए पायलटों ने तुरंत अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विमान उतारने का फैसला किया।

अहमदाबाद पुलिस के एसीपी ‘जी’ डिवीजन वीएन यादव ने बताया कि दम्माम से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में यह धमकी मिलने के बाद उसे अहमदाबाद डायवर्ट किया गया।

सुरक्षा एजेंसियों ने विमान की ली तलाशी

विमान के अहमदाबाद पहुंचने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे विमान की गहन जांच की। अधिकारियों ने विमान के अंदर और अन्य संबंधित हिस्सों की अच्छी तरह तलाशी ली, लेकिन जांच के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस ने बताया कि विमान में सवार सभी 32 यात्री सुरक्षित हैं। उन्हें टर्मिनल-2 में रखा गया है और घटना को लेकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

धमकी की जांच में जुटी पुलिस

बम की धमकी वाला टिश्यू पेपर विमान के टॉयलेट तक कैसे पहुंचा और इसे किसने वहां रखा, इसकी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह महज अफवाह या शरारत थी या इसके पीछे कोई गंभीर साजिश थी। फिलहाल विमान की जांच पूरी होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं।

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