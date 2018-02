बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी का दुबई में निधन

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी अब हमारे बीच नहीं रही। शनिवार (24 फरवरी) को हृदय-गति रुक जाने (कार्डियक अरेस्ट) की वजह से अचानक उनका निधन हो गया। अपने आखिरी पलों में 54 वर्षीय श्रीदेवी दुबई में थीं। मीडिया रिपोट्स के मुताबिक श्रीदेवी दुबई में एक शादी अटेंड करने गई थीं। बॉनी कपूर के छोटे भाई और अभिनेता संजय कपूर ने श्रीदेवी के निधन की पुष्टि करते हुए बताया कि यह घटना रात 11 से 11.30 बजे के बीच की है।

संजय कपूर ने श्रीदेवी के निधन के बारे में इंडियनएक्सप्रेस ऑनलाइन को बताया कि वह खुद भी दुबई में ही थे और थोड़ी देर पहले भारत लौटे ही थे कि यह खबर आ गई। संजय दोबार दुबई जा रहे हैं। दरअसल, श्रीदेवी अपने पति बॉनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ मोहित मारवाह के शादी समारोह में शिरकत करने दुबई गई थीं। उनके निधन की खबर सुनकर लोग मुंबई में उनके घर के पास जमा हो रहे हैं। उनकी बड़ी बेटी जाह्नवी भारत में ही हैं। वह शूटिंग की वजह से परिवार के साथ दुबई नहीं गई थीं।

I have no words. Condolences to everyone who loved #Sridevi . A dark day . RIP — PRIYANKA (@priyankachopra) February 24, 2018

Heartbroken & shocked to hear that my all time favourite #Sridevi is no more. May god give peace to her soul & strength to the family #RIP — Preity zinta (@realpreityzinta) February 24, 2018

वहीं श्रीदेवी के निधन की खबर से बॉलीवुड में दुख का माहौल है। उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बॉलीवुड के कई स्टार्स इस दुखद घटना पर ट्विट कर दुख जता रहे हैं। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट कर लिखा है कि, ‘मेरे पास कोई शब्द नहीं है। श्रीदेवी को प्यार करनेवाले हर व्यक्ति के प्रति संवेदना। एक काला दिन। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें।’ दूसरी ओर, प्रीति जिंटा ने लिखा, ‘यह सुनकर दुखी और स्तब्ध हूं कि मेरी ऑल टाइम फेवरिट श्रीदेवी नहीं रहीं। भगवान उनकी आत्मा को शांति और उनके परिवार को ताकत दें।’

Omg!! Im in shock !! Lost for words!! my all time favourite #Sridevi may your soul rest in peace .. my prayers go out to her family x — Upen Patel (@upenpatelworld) February 24, 2018

Absolutely devastated to hear about the passing of #Sridevi. What a dark black terrible moment in time. Gutted. — Nimrat Kaur (@NimratOfficial) February 24, 2018

Heartbroken by this news!! She was One of the finest kindest souls I ever knew 🙁 speechless shocked#RIP #Sridevi this is just not right at all! May god give all the family strength at this darkest hour. pic.twitter.com/lBZrQjEabE — Raj Kundra (@TheRajKundra) February 24, 2018

Oh my god!!! Pls !!!! I hope n pray what I’m reading is not true… — Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) February 24, 2018

Terrible terrible news…. Am shocked beyond words. SRIDEVI ji No More …RIP — Riteish Deshmukh (@Riteishd) February 24, 2018

Really Shocked and disturbed to hear that Sridevi Ma’am is no more #RIP #Sridevi — Sidharth Malhotra (@S1dharthM) February 24, 2018

An absolute icon. Gone too soon, #Sridevi. Too soon… — Jacqueline Fernandez (@Asli_Jacqueline) February 24, 2018

