रिचा चड्ढा का मोदी सरकार पर निशाना- ‘बेटी बचाओ’ नहीं, कहो ‘बेटी हम से ही बचाओ’

बॉलीवुड अभिनेत्री रिचा चड्ढा ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। इस बार उन्‍होंने उत्‍तर प्रदेश के भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर लगे दुष्‍कर्म के आरोपों को लेकर मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है। अभिनेत्री ने केंद्र की महत्‍वाकांक्षी ‘बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ’ योजना को लेकर तंज कसा है। रिचा ने ट्वीट किया, ‘प्रिय सरकार, कृपा करके ‘बेटी बचाओ’ को बदलकर ‘बेटी हम से ही बचाओ’ कर दीजिए। आपके विधायक ही आपके नारे का मजाक बना रहे हैं। पीड़िता के पिता की जेल में हत्‍या कर दी गई? हिंदू होने का दावा न करें, क्‍योंकि आप महिलाओं को देवी की नजर से नहीं देखते हैं। ऐसे में अब इस पाखंड को बंद करें।’ यह पहला मौका नहीं है जब बॉलीवुड अभिनेत्री ने मोदी सरकार को निशाना बनाया है। इससे पहले उन्‍होंने लोकतंत्र में विचार और अभिव्‍यक्ति की स्‍वतंत्रता को लेकर सरकार की आलोचना की थी। उन्‍होंने कहा था कि आज राज करने का तरीका है कोई भूखा हो तो उससे कहो राष्‍ट्रगान गाओ। रिचा ने उस वक्‍त कहा था कि लोकतंत्र का मतलब है कि आप जो चाहें, जहां चाहें और जैसे चाहें अपनी बात कह सकते हैं। इसमें सरकार आपके प्रति पूरी तरह से जवाबदेह रहेगी। अभिनेत्री ने कहा था कि वह लेफ्ट, राइट या सेंटर नहीं हैं। वह टैक्‍स भरती हैं और बदले में जवाबदेही चाहती हैं। उन्‍होंने लोगों के डरे होने की भी बात कही थी। साथ ही याद दिलाया था कि भारत में जनतंत्र है, यानी जनता का शासन।

Dear govt,plz change #BetiBachao to #BetiHumHiSeBachao.Your MLAs are making a mockery of your slogan.A victims father is killed in jail?Don’t claim to be #Hindu.You don’t view women as Goddess forms,so end this hypocrisy NOW! #JusticeForAshifa #VarnikaKundu pic.twitter.com/rpA2dPH5eP

