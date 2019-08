‘सेक्युलर हिंदू धोबी का कुत्ता…’, Zomato विवाद पर एक्ट्रेस ने कसा तंज

हाल के दिनों में Zomato के एक ग्राहक ने डिलिवरी ब्वॉय से उसके धर्म के आधार पर खाना लेने से इनकार कर दिया था। ग्राहक ने ट्वीट कर ऑनलाइन सर्सिव कंपनी Zomato को ट्वीट कर कहा कि वो मुस्लिम डिलिवरी ब्वॉय से खाना नहीं लेगा इसलिए उसका राइडर बदला जाए और किसी गैर मुस्लिम को भेजा जाए। हालांकि Zomato ग्राहकों के ट्वीट का जवाब देते हुए उसकी मांग स्वीकार करने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि भोजन का कोई धर्म नहीं होता…खाना खुद एक धर्म है।

Zomato के इस ट्वीट पर जहां बॉलीवुड से लेकर आम सोशल मीडिया यूजर्स तक जमकर तारीफ कर रहे हैं वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने खाना कंपनी पर तंज कसा है। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। जिसमें Zomato का डिलिवरी ब्यॉय किसी सुनसान जगह पर ऑर्डर ले जाने से पहले हर बॉक्स में थोड़ा-थोड़ा खाना खाकर वापस बॉक्स बंद कर रखा दे रहा है। डिलिवरी ब्यॉय ऐसा लगभग हर बॉक्स में करता है।

पायल रोहतगी ने करीब ढाई मिनट के इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ‘सेक्युलर हिंदू…धोबी का कुत्त… ना घर का ना घाट का… की तरह होता है। वह झूठा खाना खाने को बेताब रहता है क्योंकि ये एक सेक्युलर आउटलेट से है।’ एक अन्य ट्वीट में बॉलीवुड एक्ट्रेस ने लिखा, ‘अमन की आशा वाले आ गए। जिसको फ्री में PR करवाना है वो सेक्युलरिज्म का नारा लगाए मगर ग्राहक तो नहीं मिलेंगे अब हिंदुस्तान में हिन्दु विरोध करके आपको।’ बता दें कि ग्राहक को Zomato के जवाब के बाद कई लोग खाना कंपनी से नाराज है और सोशल मीडिया पर इसे अनइंस्टाल करने की मुहिम चला रहे हैं।

वहीं Zomato विवाद पर स्वरा भास्कर कंपनी के पक्ष में नजर आईं उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ‘इससे मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दी कि अभी भी इस तरह की हिम्मत बाकी है। एक्ट्रेस गौहर खान ने लिखा कि ‘आप पर हमें गर्व है। इसके बाद मैं आपकी गोल्ड मेंबर बनने जा रही हूं। ढेर सारा प्यार और आदर।’ ऋचा चड्ढा ने ट्वीट कर लिखा, ‘ज्यादा नफरत नहीं करते, एसिडिटी हो जाती है। ठंड रखो, जो खाना है, खा लो। अनाउंस क्यों करते हो।’

