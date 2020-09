बॉलीवुड अदाकारा कंगना रणौत ने हाल ही में ‘Times Now’ पर एक डिबेट शो में कहा था कि वह BJP समर्थक हैं। ऐसे में वह Shivsena को वोट क्यों देंगी? एक्ट्रेस ने इस दौरान मुंबई के बांद्रा में वोटिंग से जुड़ा अपना अनुभव भी साझा किया। बताया, “मुझे राजनीति समझ में नहीं आती है। मैं इस मामले में अनुभवहीन हूं। मुझे नहीं मालूम कि आखिर ये गुटबाजी (ग्रुपिज्म) क्यों होता है? पर मुझे वोटिंग के दौरान शिवसेना के चुनाव चिह्न पर बटन दबाना पड़ा था, क्योंकि तब विकल्प के तौर पर बीजेपी नहीं था। उन इलाकों में बीजेपी का घटक दल सिर्फ और सिर्फ शिवसेना ही था, इसलिए मैंने उन्हें वोट दिया और आज मेरे साथ ऐसा सलूक (पीओके वाले बयान के बाद से शिवसेना नेताओं के निशाने पर और जुबानी जंग के संदर्भ में) किया जा रहा है।”

हालांकि, कंगना के इस दावे को टीवी पत्रकार कमलेश सुतार ने गलत साबित कर दिखाया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “मुझे कुछ फैक्चुअल गलती लगती है। कंगना का कहना है कि उन्हें ‘जबरन’ शिवसेना को वोट देना पड़ा था। पर महाराष्ट्र सीईओ के डेटा के मुताबिक, कंगना बांद्रा पश्चिम सीट की वोटर हैं। बीजेपी के आशीष शेलर वहां से 2019 में शिवसेना-बीजेपी के उम्मीदवार थे। लोकसभा में भी पूनम महाजन लड़ी थीं और वही जीती थीं।”

I see some factual error here. @KanganaTeam says she ws forcd to vote for Shivsena. As per @CEO_Maharashtra data, @KanganaTeam is a voter of Bandra west seat. Ashish Shelar of BJP was Sena-BJP candidate here in 2019. In Loksabha agn Poonam Mahajan of the BJP fought n won. https://t.co/to48IJgUtD pic.twitter.com/56OrytAWyd

पत्रकार ने आगे यह भी कहा- अगर वह कहती हैं कि वह 2014 के बारे में बात कर रही हैं, तो फिर से भाजपा-सेना ने लोकसभा में साथ मिलकर चुनाव लड़ा। विधानसभा चुनावों में उनके पास बीजेपी को वोट देने का एक विकल्प था क्योंकि दोनों दल अलग-अलग लड़े थे। और हां, उन्होंने 2017 के बीएमसी चुनाव भी अलग-अलग लड़े थे!

If she says she is talking about 2014, then again BJP-Sena fought together in Loksabha with BJP contesting the seat. in Assembly elections She had an option of voting for BJP as both the parties fought separately. And Yes they fought 2017 BMC elections separately as well!

कंगना का झूठ सामने आया, तो उन्होंने पत्रकार को न केवल माइक्रो ब्लॉगिंग प्लैटफॉर्म टि्वटर पर ब्लॉक कर दिया, बल्कि धमकी भरे सभी ट्वीट्स भी डिलीट कर लिए।

So here is the latest update . @KanganaTeam has deleted all the ‘threatening’ tweets and has blocked me !!

I stand by my story ! Long live Democracy !!

Thank you all for the support !! #KanganaRanaut pic.twitter.com/gWOjm5148d

— Kamlesh Sutar (@kamleshsutar) September 18, 2020