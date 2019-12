बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा रविवार (29 दिसंबर) को गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर दर्शन करने पहुंचे। दर्शन के दौरान उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इस दौरान गोविंदा ने पूरे मंदिर का भ्रमण किया साथ ही सीएम ने उनसे राज्य में फिल्म शूटिंग और टूरिज्म को बढ़ावा देने समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी की। साथ ही उन्होंने कुंभ मेले की सफलता के बारे में चर्चा की।

पर्यटन बढ़ाने पर हुई चर्चा: बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में रविवार सुबह सीएम योगी की मुलकात अभिनेता गोविंदा से हुई। इस दौरान सीएम ने गोविंदा से फिल्म की शूटिंग गोरखपुर व राज्य के टूरिस्ट स्थानों पर कराने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने अभिनेता को बताया कि यूपी में फिल्म की शूटिंग के लिए यहां अपार संभावनाएं हैं। बता दें कि योगी के सीएम बनने के बाद गोरखपुर के रामगढ़ ताल को पर्यटन की दृष्टी से सुदंरीकरण किया गया है।

Gorakhpur: Veteran actor Govinda met UP Chief Minister Yogi Adityanath, today. He also offered prayers at Gorakhnath Temple. pic.twitter.com/Md4tlqZq6r

— ANI UP (@ANINewsUP) December 29, 2019