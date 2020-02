कोरोना वायरस पर मीम शेयर कर बुरे फंसे अरशद वारसी, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल

कोरोना वायरस के प्रकोप से पूरी दुनिया में चिंता की लहर है। घातक वायरस भारत समेत 25 से अधिक देशों में फैल चुका है। चीन में कोरोना वायरस से मृतकों की संख्या 425 पर पहुंचने के साथ भारत ने चीनी नागरिकों और पिछले दो हफ्तों में चीन गए विदेशी नागरिकों के मौजूदा वीजा को रद्द कर वीजा नियमों को मंगलवार को और सख्त कर दिया।

वहीं बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी ने कोरोना वायरस पर अपने ट्वीटर हैंडल पर एक मीम शेयर किया जिसके बाद वह ट्रोल्स के निशाने पर आ गए। वह इस मीम पर इतना बुरे फंसे की ट्रोल्स ने उनकी जमकर क्लास लगा दी। बॉलीवुड एक्टर के मीम को यूजर्स ने नस्लवादी करार दिया। दरअसल उन्होंने जो मीम शेयर किया वह उनकी खुद की मूवी ‘मुन्ना भाई MBBS’ का था। फिल्म के इस सीन में वारसी ने सर्किट नाम का किरदार निभाया है। फिल्म के इस सीन में वह एक चीनी नागरिक को पकड़ते हैं और उसे बस में ले जाकर जमकर पीटते हैं और फिर एक डेडबॉडी की तरह फिल्म के मुख्य किरदार मुन्ना भाई (संजय दत्त) के सामने पेश करते हैं।

My friend just sent me this very valuable info… pic.twitter.com/QKAlH7rttS

— Arshad Warsi (@ArshadWarsi) January 31, 2020